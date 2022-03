Nuova Renault Megane E-Tech electric conquista le 5 stelle Euroncap

Nuova Megane E-Tech Electric ha ottenuto il punteggio di 85% per la sicurezza degli adulti e di 88% per la sicurezza dei bambini, grazie ad una struttura molto protettiva, dotata di 7 airbag in totale.

Il punteggio relativo alla protezione degli utenti vulnerabili della strada si è attestato al 65%, mentre il criterio Safety Assist ha raggiunto il 79%. Oltre agli elementi valutati da EuroNCAP, che rientrano nello sforzo compiuto per offrire una sicurezza senza compromessi, Nuova Megane E-Tech Electric include anche l’innovativo sistema Fireman Access, nato dall’ultradecennale partnership tra il Gruppo Renault e i vigili del fuoco francesi.

Sul parabrezza di Nuova Megane E-Tech Electric è apposto anche un QR Code per i soccorritori. In caso di incidente, basta infatti scannerizzarlo per riconoscere immediatamente che si tratta di un veicolo elettrico ed accedere alle informazioni strutturali del veicolo (ad esempio, il posizionamento della batteria e degli airbag, i punti in cui è possibile intervenire tagliando rapidamente e senza rischi), un accorgimento che consente loro di guadagnare fino a 15 minuti sul tempo necessario per estrarre dal veicolo una possibile vittima!

Il Fireman Access e il QR Code sono solo alcune delle misure che garantiscono una sicurezza ottimale agli utenti dei veicoli Renault. In generale, la sicurezza dei clienti per strada – ma anche dei dipendenti sul posto di lavoro – è una delle tre colonne portanti (con la transizione ecologica e l’inclusione) della politica di sviluppo sostenibile (Responsabilità Sociale d’Impresa) adottata dal Gruppo Renault nell’ambito del piano strategico Renaulution.