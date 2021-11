Nuova Skoda Fabia incontra il pubblico di Vanity Fair Stories

ŠKODA Italia ha deciso di proseguire nel 2021 la fortunata partnership che la lega a Vanity Fair Stories, il grande evento organizzato da Vanity Fair Italia, che giunge quest’anno alla quarta edizione.

ŠKODA, fin dall’esordio, ha eletto questa manifestazione vetrina d’eccezione per importanti anteprime e per illustrare al pubblico italiano la filosofia che guida il Brand verso le sfide di domani. Dopo il debutto, nel 2018, del primo SUV sportivo del Brand KODIAQ RS, il lancio nel 2019 del City SUV KAMIQ e l’anteprima lo scorso anno del primo SUV 100% elettrico ENYAQ iV, quest’anno protagonista dell’evento sarà Nuova ŠKODA FABIA, un modello interamente nuovo che si colloca in un segmento di importanza strategica per il mercato italiano.

Dopo l’edizione 2020, svoltasi interamente online, quest’anno Vanity Fair Stories ha due anime: digitale e dal vivo. Venerdì 26 e sabato 27 novembre i protagonisti si racconteranno in streaming sul sito e sui canali social di Vanity Fair Italia. Domenica 28 novembre l’appuntamento è dal vivo sul palcoscenico di The Space Cinema Odeon di Milano, in via Santa Radegonda 8, per la giornata conclusiva, che permetterà al pubblico presente di conoscere dal vivo Nuova ŠKODA FABIA, nel nuovo colore Arancio Sunset.

La presenza della Casa boema al Vanity Fair Stories si innesta con naturalezza nella nuova campagna di comunicazione studiata per il lancio di FABIA, che ruota intorno al claim “Drive your different”. FABIA è l’auto perfetta per gli spiriti liberi, per coloro che rivendicano l’unicità del proprio essere e delle proprie scelte e rifiutano di lasciarsi definire da un’etichetta o da uno stereotipo. ŠKODA durante la manifestazione accompagnerà sul palco i talent Roshelle (artista) e Andrea Pinna (web influencer e scrittore) che racconteranno e si racconteranno al pubblico del Vanity Fair Stories, anche attraverso contenuti video che li vedranno protagonisti insieme a Nuova FABIA. Roshelle, ex concorrente di X Factor, al termine del talent show ha ottenuto un contratto con la casa discografica Sony Music Italia e oggi è particolarmente apprezzata dai giovanissimi. Andrea Pinna ha riscosso successo sul web grazie al suo account Le Perle di Pinna, con cui condivide i propri pensieri e commenta in modo ironico l’attualità. Successivamente ha preso parte all’edizione 2015 del programma Pechino Express come parte della coppia vincitrice degli #Antipodi. L’unicità dei percorsi di vita e delle personalità di Roshelle e Andrea Pinna li rende i volti perfetti per dare anima al claim che accompagna Nuova FABIA: “Drive your different”.

Vanity Fair Storie potrà essere seguito in streaming sul sito e sulle pagine Facebook e Instagram di Vanity Fair Italia. Domenica 28 novembre il racconto si svilupperà sul palco di The Space Cinema Odeon e sarà possibile assistere anche in presenza, previa registrazione alla pagina https://vanitystories.eventbrite.it. I contenuti che hanno per protagonista Nuova ŠKODA FABIA saranno ripresi anche sul sito e sui canali social di ŠKODA Italia.