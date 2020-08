Nuova Skoda Octavia arriva la versione Hybrid

Arriverà da metà settembre nelle concessionarie italiane la quarta generazione di ŠKODA OCTAVIA, la gamma di motorizzazioni per il nuovo modello si amplia con l’introduzione delle motorizzazioni elettrificate e del nuovo 1.0 TSI 110 CV.

La nuova variante 1.0 TSI 110 CV e-TEC grazie alla tecnologia mild-hybrid e all’interazione con il cambio automatico DSG a 7 rapporti di serie, migliora l’efficienza del 3 cilindri benzina fino all’8% rispetto al propulsore non elettrificato. Questo consente di ottenere emissioni medie omologate di 96-98 g/km di CO 2 , aggiungendo quindi ai vantaggi previsti per i veicoli elettrificati in numerosi centri urbani, anche la convenienza dei nuovi incentivi statali, riservati ai veicoli meno inquinanti. OCTAVIA 1.0 TSI e-TEC è disponibile nelle varianti berlina e Wagon e nelle versioni Executive e Style, con un listino che parte da 26.950 euro e beneficia di un incentivo fino a 3.940 euro in caso di rottamazione e 1.970 euro senza rottamazione.

Contemporaneamente, entra a listino la motorizzazione 1.0 TSI 110 CV con cambio manuale a 6 rapporti, che rappresenta la soglia d’accesso all’offerta di Nuova OCTAVIA. Disponibile nella sola versione Executive, è proposta a 24.650 euro per la berlina e 25.700 euro per la Wagon e risponde alla più recente normativa sulle emissioni Euro 6d, con emissioni media di CO 2 inferiori a 110 g/km di CO 2 . Entrambe le varianti del 1.0 TSI 110 CV offrono la coppia massima di 200 Nm già a partire da 2.000 giri/min. garantendo una guida brillante in ogni condizione, anche in virtù della massa in ordine di marcia di soli 1.300 kg.

Restando in tema di elettrificazione, novità di grande rilievo è OCTAVIA iV, con tecnologia plug-in hybrid, potenza massima di sistema di 205 CV e coppia massima di 350 Nm. OCTAVIA iV è equipaggiata con un 1.4 TSI benzina da 150 CV, abbinato a un motore elettrico da 115 CV (85 kW) integrato nel cambio automatico DSG. Grazie alla batteria agli ioni di litio da 13 kWh, OCTAVIA iV è in grado di percorrere fino a 79 km in modalità elettrica (secondo il ciclo di omologazione NEDC), mentre sommando l’autonomia dei due propulsori la percorrenza complessiva supera gli 800 km. Le performance del powertrain ibrido sono di assoluto rilievo per un’auto dalla chiara vocazione familiare, con un tempo di accelerazione di soli 7,7 secondi da 0 a 100 km/h per la berlina (7,8 sec. per la Wagon) e una velocità massima di 220 km/h.

ŠKODA OCTAVIA iV è disponibile nelle versioni Executive e Style. La specifica dotazione di serie, aggiunge anche il Driving Mode Select iV con programmi di funzionamento e-Mode, Hybrid e Sport, i cerchi da 18” e i cablaggi per la ricarica domestica (Mode 2) e per la ricarica tramite colonnina (Mode 3). Il listino di OCTAVIA iV berlina parte da 35.650 euro, che diventano 36.700 euro per la Wagon. Grazie all’efficienza del sistema ibrido, le emissioni medie di CO 2 omologate sono pari a 28 g/km (31 g/km per Wagon). Questo permette a OCTAVIA iV di beneficiare delle nuove agevolazioni statali all’acquisto riservate ai veicoli meno inquinanti, che prevedono uno sconto fino a 6.940 euro in caso di rottamazione o fino a 3.720 euro senza rottamazione.

Per i Clienti più sportivi è già disponibile Nuova OCTAVIA RS, che si riconosce immediatamente per i paraurti dedicati con ampie aperture, per la finitura in nero lucido dei dettagli della carrozzeria, per le pinze freno maggiorate in colore rosso e per i cerchi in lega specifici da 18”. All’interno, OCTAVIA RS sfoggia volante sportivo a tre razze con cuciture a contrasto, sedili ad alto contenimento e finiture in carbon look, a cui si aggiunge una schermata specifica della strumentazione digitale Virtual Cockpit, di serie.

OCTAVIA RS è proposta al momento nelle motorizzazioni 2.0 TSI 245 CV e nell’inedita variante RS iV 1.4 TSI plug-in hybrid 245 CV, entrambe a trazione anteriore. La motorizzazione benzina 2.0 TSI 245 CV ha una coppia massima di 370 Nm e passa da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, grazie al cambio DSG a 7 rapporti di serie. OCTAVIA RS iV raggiunge la stessa potenza massima di 245 CV impiegando un 1.4 TSI 150 CV abbinato a un motore elettrico da 115 CV. In questo caso la coppia massima è di 400 Nm, mentre lo 0-100 km/h è coperto in 7,3 secondi e la velocità massima raggiunge i 225 km/h. Nonostante il quadro prestazionale sportivo, le emissioni medie di CO 2 di OCTAVIA RS iV sono pari a 33-34 g/km permettendo quindi l’accesso alle stesse agevolazioni all’acquisto dedicate a OCTAVIA iV. Disponibile in un unico allestimento, OCTAVIA RS è proposta a partire da 38.150 euro, mentre OCTAVIA RS iV da 40.550 euro. Le varianti Wagon hanno un sovrapprezzo di 1.050 euro.

Oggi la gamma OCTAVIA può contare su ben 6 motorizzazioni che beneficiano di incentivi all’acquisto in virtù delle basse emissioni: il 1.0 TSI 110 CV, il 1.0 TSI 110 CV e-TEC DSG, il 2.0 TDI 115 CV, il 2.0 TDI 150 CV DSG e le due varianti plug-in hybrid iV da 205 CV e RS iV da 245 CV.

Nei prossimi mesi, l’offerta si completerà con l’arrivo a listino della motorizzazione a metano

1.5 G-TEC 130 CV, della mild-hybrid 1.5 e-TEC DSG 150 CV, della sportiva RS 2.0 TDI 200 CV anche con trazione 4x4 e delle varianti SCOUT, con assetto rialzato, paraurti specifici e protezioni ampliate per il sottoscocca.