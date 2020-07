Nuove C4 e ë-C4 - 100% ëlectric entrano nel catalogo dei modellini Citroen

Citroën ha appena svelato Nuove C4 e ë-C4 - 100% ëlectric. La Marca prosegue la sua offensive elettrica nel 2020 nel segmento delle berline compatte. Una berlina compatta reinventata, erede di una gamma di berline Citroën innovative che hanno segnato la loro epoca per il loro comfort e il loro stile, tra cui GS, che quest’anno celebra il suo 50° anniversario.

Nuove C4 e ë-C4 - 100% ëlectric segneranno il panorama automobilistico del secondo semestre 2020, con apertura dell’ordinabilità alla fine dell’estate. Ora sono disponibili come modellini nella boutique online Citroën Lifestyle, in scala 1/43 e 1/64: https://lifestyle.citroen.com/.

Proprio come le vetture di serie, i modellini di Nuove C4 e ë-C4 - 100% ëlectric si distinguono per l’assetto rialzato e per le line decise. La silhouette combina l’eleganza e il dinamismo di una berlina con alcuni elementi dei SUV per maggiore forza e carattere. I collezionisti apprezzeranno l’attenzione al dettaglio di questi modellini che riproducono fedelmente la vettura di serie, caratterizzata da elementi identificativi Citroën, in particolare la nuova firma luminosa a forma di “V” a LED, anteriore e posteriore

In scala 1/43, due colori sono disponibili per i modellini di Nuove C4 e ë-C4 - 100% ëlectric: Iceland Blue e Caramel Brown. In scala 1/64, i modellini sono offerti in 4 colori: Elixir Red, Polar White, Iceland Blue e Caramel Brown.

PREZZI

Nuove C4 e ë-C4 - 100% ëlectric, nei colori Iceland Blue o Caramel Brown, in scala 1/43: €37 - Link alla scheda prodotto: https://lifestyle.citroen.com/en/shop/_/pr7131/miniature-new-citroen-e-c4-2020-bleu-iceland-1-43

Nuova C4 nei colori Polar White, Elixir Red, Iceland Blue o Caramel Brown, in scala 1/64: €5 -Link alla scheda prodotto: https://lifestyle.citroen.com/en/shop/_/pr7123/miniature-new-citroen-c4-2020-1-64