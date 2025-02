Nuove Citroën C4 e C4 X: design rinnovato, tecnologia avanzata e motorizzazioni elettrificate

Citroën rinnova la gamma delle sue compatte di segmento C con il debutto delle nuove C4 e C4 X, presentate in anteprima mondiale al Salone dell’Automobile di Parigi 2024.

Con uno stile rivisitato, interni migliorati e una gamma di motorizzazioni che punta su elettrificazione ed efficienza, questi modelli si confermano protagonisti del mercato europeo.

Un design più moderno e distintivo

Le nuove Citroën C4 e C4 X si distinguono per un design rinnovato che enfatizza modernità ed equilibrio. Il frontale, comune a entrambi i modelli, incorpora il nuovo logo del marchio, mentre i gruppi ottici anteriori a LED con firma luminosa a tre segmenti orizzontali donano un aspetto tecnologico e riconoscibile.

Il posteriore della C4 è stato rivisitato per offrire linee più pulite e armoniose, mentre la C4 X mantiene il suo carattere da fastback raffinata. Due nuovi colori – Manhattan Green e Mercury Grey – arricchiscono la palette disponibile, affiancando tonalità come Elixir Red, Okenite White, Perla Nera Black ed Eclipse Blue.

I cerchi AMBER da 18 pollici, dal design aerodinamico, non solo migliorano l’efficienza energetica, ma conferiscono un look ancora più sofisticato alla vettura.

Interni: comfort e tecnologia al top

L’abitacolo delle nuove C4 e C4 X è stato progettato per offrire un ambiente accogliente e tecnologicamente avanzato. I nuovi sedili Citroën Advanced Comfort® sono stati migliorati con una schiuma più spessa di 15 mm, garantendo un sostegno ottimale per viaggi lunghi e confortevoli.

Il quadro strumenti digitale da 7 pollici, abbinato a un touchscreen centrale HD da 10 pollici, offre una visualizzazione chiara e intuitiva delle informazioni di bordo. Il sistema di infotainment supporta la connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto, oltre a integrare ChatGPT per un’esperienza di assistenza vocale ancora più naturale.

Citroën introduce anche la tecnologia Head-Up Display a colori, che proietta le informazioni principali direttamente nel campo visivo del conducente, migliorando sicurezza e praticità.

Tecnologia e sicurezza: 20 sistemi ADAS per una guida serena

Le nuove C4 e C4 X dispongono di 20 sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), tra cui:

Active Safety Brake , frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti.

, frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti. Highway Driver Assist, guida semi-autonoma di livello 2 combinata con cruise control adattivo.

guida semi-autonoma di livello 2 combinata con cruise control adattivo. Collision Risk Alert, avviso di pericolo di collisione.

Vision 360, telecamere panoramiche per una visione a 360° dell’area circostante.

Gamma motori: elettrificazione accessibile e versatile

Citroën amplia la gamma delle nuove C4 e C4 X con soluzioni di elettrificazione intelligenti. I clienti potranno scegliere tra motorizzazioni ibride 48V e versioni 100% elettriche, offrendo un equilibrio perfetto tra efficienza e prestazioni.

Versioni ibride 48V

Hybrid 136 (1.2 turbo benzina + motore elettrico da 21 kW), consumi ridotti e guida fluida.

Hybrid 100, variante più economica con 100 CV di potenza.

Questi propulsori permettono di ridurre del 20% le emissioni di CO2, con la possibilità di viaggiare fino al 50% del tempo in modalità elettrica in città.

Versioni 100% elettriche

ë-C4 ed ë-C4 X con batteria da 50 kWh e autonomia fino a 360 km.

e autonomia fino a 360 km. Versione long-range con batteria da 54 kWh e autonomia fino a 425 km.

Entrambe le versioni supportano la ricarica rapida a 100 kW, consentendo di ricaricare l’80% della batteria in meno di 30 minuti.

Funzionalità smart: Citroën e-ROUTES e V2L

Le nuove ë-C4 ed ë-C4 X integrano l’app Citroën e-ROUTES, un assistente virtuale che ottimizza gli itinerari in base alla disponibilità delle colonnine di ricarica e al traffico in tempo reale.

Inoltre, la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) consente di utilizzare l’auto come fonte di energia per dispositivi esterni, rendendola una soluzione ideale per viaggi e attività all’aperto.

Le nuove Citroën C4 e C4 X rappresentano un passo avanti nel segmento C, combinando un design raffinato, interni all’avanguardia e un’offerta di motorizzazioni che punta sulla sostenibilità. Con l’arrivo nelle concessionarie previsto per inizio 2025, queste vetture promettono di conquistare il mercato grazie a un mix perfetto di stile, tecnologia e comfort di guida.