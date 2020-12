Nuovo Opel Mokka mostra il linguaggio del design di Opel per gli anni a venire

Nuovo Opel Mokka: definizione dello stile con il Vizor

Nel video, due designer, Niels Loeb e Jil Nixdorff, utilizzano i nuovi filtri Augmented Reality (AR) che sono stati lanciati per Instagram e Facebook per mostrare digitalmente la grafica audace che hanno creato per Opel Mokka. Ad esempio, il cofano motore nero è molto più di un semplice ricordo di modelli leggendari Opel del passato come Manta A o Kadett C.

Nel video, i designer mostrano anche come Opel Mokka sia il primo modello ad esibire la nuova e inconfondibile fascia anteriore del Marchio Opel: Opel Vizor. Estendendosi su tutta la parte anteriore del veicolo sotto il cofano, Opel Vizor è un modulo elegante che incornicia orizzontalmente le caratteristiche del Marchio come i fari a matrice IntelliLux LED® di ultima generazione e la tipica forma ad ala dei fari a LED per la marcia diurna, al cui centro si staglia orgogliosamente il leggendario Opel Blitz. L'Opel Vizor inventato dal team del designer Mark Adams sarà presente su tutti i modelli del Marchio a partire dall’anno 2020.

“Audace e puro, questo è l'aspetto del design Opel del futuro. Il nuovo Opel Mokka mostra proporzioni atletiche combinate con superfici fluide e strutturate con precisione. Abbiamo sviluppato questa filosofia in linea con il caratteristico design tedesco, combinando un design audace e progressivo con la purezza.", ha spiegato Mark Adams, Vicepresident Design Opel.