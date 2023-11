Nuovo PEUGEOT E-3008 debutta al salone dell'auto di Zurigo

Il Salone di Zurigo dimostra l'ambizione di Peugeot di diventare il primo marchio elettrico generalista in Europa entro il 2025.

Vengono esposti sullo stand 7 veicoli elettrici (Nuova E-208, Nuovo E-2008, Nuova E-308, E-RIFTER, E-PARTNER, E-EXPERT), la PEUGEOT INCEPTION CONCEPT e, in anteprima mondiale, Nuovo PEUGEOT E-3008.

PEUGEOT dimostra la profondità e la metamorfosi della sua nuova gamma elettrica. Con 12 modelli elettrici (tra cui 3 veicoli commerciali leggeri), nel 2024 PEUGEOT disporrà della gamma elettrica più ampia tra i costruttori generalisti europei.

PEUGEOT sta inoltre accompagnando i suoi clienti nella transizione verso i veicoli 100% elettrici e presenta a Zurigo anche i suoi modelli ibridi: PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID 180, 408 PLUG-IN HYBRID 225, 508 SW PEUGEOT SPORT ENGINEERED 360 e 5008 HYBRID 136.

La 36esima edizione del Salone dell'Auto di Zurigo ha preso il via mercoledì 1° novembre (giornata stampa) e continuerà fino domenica 5 novembre 2023.

Le novità PEUGEOT al Salone di Zurigo:

Nuovo PEUGEOT E-3008: il «Next-Level» elettrico fastback SUV

Passaggio a un livello superiore grazie alla nuovissima piattaforma STLA Medium di Stellantis di cui PEUGEOT E-3008 è il primo modello a beneficiare. Questa piattaforma innovativa è stata progettata per offrire le migliori prestazioni della sua categoria per i criteri più importanti per i clienti: autonomia (fino a 700 km), tempo di ricarica (100 km in 10 minuti), piacere di guida, prestazioni, efficienza e servizi connessi (Trip Planner, ricarica intelligente, Vehicle to Load e aggiornamenti «Over The Air»).Il nuovo PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® porta il piacere di guida a un livello superiore grazie allo spettacolare schermo panoramico HD curvo e fluttuante da 21 pollici che riunisce l’Head-up Display e lo schermo tattile centrale.

PEUGEOT E-3008 sarà prodotto esclusivamente nello stabilimento di Sochaux in Francia e sarà commercializzato a partire dall’inizio del 2024.

Nuova PEUGEOT E-208: irresistibile e divertente da guidare

Con un look irresistibile dal design più sportivo, il suo PEUGEOT i-Cockpit® ancora più tecnologico che rende più dinamico il piacere di guida e la nuova gamma di motorizzazioni elettriche, Nuova PEUGEOT E-208 intende continuare a riscuotere successo al pari della versione precedente, il modello 100% elettrico del suo segmento più venduto in Europa nel 2022. Particolarmente versatile e prestazionale, il nuovo motore da 115 kW/156 CV con i 410 km di autonomia (ciclo combinato WLTP) sarà presentato sullo stand.

Nuovo PEUGEOT E-2008: il SUV grintoso e agile

Best-seller del mercato dei SUV di segmento B da oltre tre anni, PEUGEOT 2008 compie un nuovo passo avanti in termini di design, tecnologia ed elettrificazione. Più Allure, grazie al suo carattere elegante e al design da SUV deciso, più Eccellenza grazie alla nuova motorizzazione elettrica da 115 kW/156 CV che offre fino a 406 km di autonomia (ciclo combinato WLTP).

Nuova PEUGEOT E-308: 100% elettrica e 100% irresistibile

L’allure unica di PEUGEOT E-308 associa il piacere di guida caratteristico dei modelli PEUGEOT a un’efficienza ai vertici del segmento. Nuova PEUGEOT E-308 è dotata di una batteria da 54 kWh e offre un’autonomia di oltre 413 km (ciclo combinato WLTP). È disponibile anche nella silhouette SW, una proposta rara sul mercato.