Nuovo Peugeot e-Traveller, 100% elettrico, arriva la versione da 75kWh

Si amplia la gamma del Nuovo Peugeot e-Traveller 100% elettrico con la disponibilità della versione con batteria da 75 kWh e la versione Compact, con lunghezza contenuta in appena 4,61 metri.

Ordinabili da oggi, queste nuove versioni completano una gamma che annovera altre versioni in grado di soddisfare ampiamente le esigenze di mobilità di clienti privati e professionali che necessitano di trasportare fino a 9 persone ed accedere ai centri città, grazie alla propulsione totalmente elettrica.

La versione con batteria da 75 kWh può esser scelta su e-Traveller con carrozzeria Standard (4,96 m) o Long (5,31 m) e garantisce un’autonomia che arriva fino a 330 km (WLTP).

In parallelo alla versione con batteria maggiorata, il grande monovolume del Leone è oggi ordinabile anche in versione Compact, lunga appena 4,96 metri, ma in grado di ospitare a bordo comunque fino a 9 persone. Una lunghezza ideale per muoversi agevolmente in contesti cittadini ove la motorizzazione 100% elettrica può trovare massima espressione.

Oggi sono 18 le versioni complessivamente disponibili di Nuovo e-Traveller, frutto di tre diverse lunghezze, due diverse capacità di batteria (50 e 75 kWh) e quattro allestimenti (Active e Allure pensati per i Clienti privati e Business e Business VIP per i Clienti professionali).