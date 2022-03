Nuovo Renault Traffic Passenger, il partner ideale per viaggiare in compagnia

Il design è stato reso più dinamico, con sicurezza e interni rivisti e migliorati

E’ arrivata la nuova gamma Trafic di Renault. Con lei il marchio francese ha pensato a due tipi di utenze, gli operatori professionali che si occupano del trasporto persone o le famiglie numerose con la versione Passenger; e chi invece cerca spazio, versatilità ed esclusività con la SpaceClass. In questo caso, grazie al pacchetto Signature, l’interno si può trasformare in un vero e proprio salotto mobile con tavolino centrale e sedili girevoli in pelle, mentre con l’Escapade, una panchetta convertibile in letto, può far dormire sonni tranquilli.

Sia Passenger, sia SpaceClass si contraddistinguono per un cofano orizzontale innovativo e una griglia della calandra verticale che ne aumentano l’aggressività. Il design è raffinato con paraurti discreti, nuovi fari Full LED, una linea cromata e la firma luminosa C-Shape con taglio più moderno.

Sul fronte colore, la novità è rappresentata dal rosso carminio con esterni resi più eleganti dai cerchi in lega da 17”, diamantati su SpaceClass, e con copriruota. Gli specchietti retrovisori sono elettrici e in tinta con la carrozzeria. In più, sono stati aggiunti inserti cromati che evidenziano i fendinebbia.

L’abitacolo è stato completamente rivisitato e reso più ampio e alto. I vani portaoggetti vantano una capacità fino a 86 litri ottimizzata dalla migliore ripartizione. Proposte in due lunghezze, le due nuove versioni consentono di trasportare fino a nove persone con un volume del bagagliaio fino a 1,8 m³.

La plancia in nero titanio, sottolineata dalla fascia orizzontale, dà una sensazione di grande spazio a disposizione. L’abitacolo è luminoso e il pomello della leva del cambio cromato riprende i comandi del climatizzatore. Sulla Spaceclass invece la plancia è grigio meteora con sellerie e volante in pelle.

Il cruscotto colorato con strumentazioni più grandi consente una migliore visibilità. I comandi del regolatore e limitatore di velocità sono posizionati sullo sterzo. Gli indicatori sono stati riorganizzati con il livello del carburante posto in basso e la spia della temperatura più in alto per incrementarne la fruibilità.

Grandi passi avanti sono stati fatti nella connettività tramite l’adozione di un nuovo touchscreen da 8” e il caricatore a induzione per smartphone. Aggiornato il sistema multimediale Renault Easy Link dotato di navigazione compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay.

Per una guida senza ansie sono stati inseriti dispositivi di assistenza di ultima generazione, come l’Adaptive Cruise Control, la frenata di emergenza attiva, l’alert di superamento della linea di carreggiata e il sensore di angolo morto. Un plus in fatto di sicurezza è rappresentato dall’airbag frontale sul lato destro adatto per due passeggeri.

La motorizzazione proposta da Renault è di 3 tipi. Abbiamo la versione nell’allestimento di ingresso in gamma, la Blue dCi 150, con 5 cv in più e la Blue dCi 170 con cambio automatico.

Per toccare con mano le novità del nuovo Trafic Passenger ci siamo spinti da Milano a Mira, Veneto, quindi nella patria del Prosecco a Bassano del Grappa. Le sensazioni al volante sono state buone, se poi consideriamo le dimensioni del veicolo anche i consumi con una media di 10 km al litro ci hanno soddisfatto.

Per spezzare il viaggio e rilassarci un po’ abbiamo fatto una sosta lungo il fiume Brenta, a Villa Franceschi. Si tratta di una dimora dal sapore antico, immersa nel verde. Un posto incantevole che ti fa dimenticare lo stress e i rumori della città. Vale una visita pure Locanda Sandi in Valdobbiadene. Il locale, all’interno di una villa, offre un bell’esempio di cucina territoriale.