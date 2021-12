Olivier CAMUS è nominato Direttore Marketing-Comunicazione di Alpine, con lo scopo di definire e sviluppare la strategia marketing mondiale della Marca Alpine.

Nato nel 1977, Olivier CAMUS si è laureato presso l’EM Normandie e ha conseguito un master in project management SKEMA. Entrato in Peugeot Sport nel 2001, è Marketing Manager della Competizione Clienti e, successivamente, del programma Endurance. Nel 2008, entra a far parte del Dipartimento Marketing di Peugeot e diventa Capo Mercato. Dal 2011, lavora in Nordamerica per Bombardier Recreational Products (BRP). Nel 2016, è nominato Direttore della Gestione Prodotti per Can-Am e, nel 2018, Direttore Marketing di Can-Am Off-Road e, infine, Direttore Strategia Prodotti Can-Am On-Road e Configurabilità.

A Settembre 2021, Olivier CAMUS è entrato a far parte del Team Marketing di Alpine per coordinare le attività di marketing internazionali.