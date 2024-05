Olivier Francois CEO di FIAT, "Sostenibilità e impresa: essere buoni conviene"

Olivier Francois, CEO di FIAT e Chief Marketing Officer di Stellantis, ha preso la parola durante l'Incontro Mondiale sulla Fraternità Umana a Roma,

partecipando al dibattito "Sostenibilità e impresa: essere buoni conviene". Il leader aziendale ha sottolineato l'importanza di un cambiamento radicale nel settore automobilistico, puntando forte sullo sviluppo e la promozione di veicoli elettrici.

Francois ha evidenziato il ruolo che FIAT intende giocare in questo ambito, con un approccio che va oltre la semplice produzione di auto. Il riferimento al modello Fiat 500e non è casuale: questa city car rappresenta il fulcro della strategia FIAT per una mobilità più pulita e accessibile, ideale per vivere le città moderne con minor inquinamento e più silenzio.

Il CEO di FIAT ha anche parlato dell'edizione (500e)RED, esempio di come l'industria automobilistica possa contribuire attivamente alla lotta contro grandi sfide globali, come quella sanitaria, attraverso collaborazioni con organizzazioni no-profit.

"Il senso di dovere non è sufficiente per affrontare le sfide del cambiamento climatico", ha commentato Francois, "abbiamo bisogno di bellezza, emozioni, divertimento. Questi sono gli ingredienti essenziali per attrarre e coinvolgere le persone verso la mobilità elettrica. Guidare un veicolo elettrico non è solo una scelta etica, ma un'esperienza coinvolgente e piacevole che protegge il nostro pianeta e celebra la vita."

Con questa visione, FIAT non solo risponde alle crescenti esigenze ambientali ma si propone anche come leader nel cambiamento verso un futuro automobilistico più sostenibile e responsabile. Nel suo intervento, Olivier Francois ha chiaramente delineato l'impegno di FIAT a guidare questa trasformazione, sottolineando l'importanza di un approccio che integri sostenibilità, funzionalità ed estetica.