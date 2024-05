Olivier Francois CMO di Stellantis tra i membri Hall of Fame della Pubblicità

In una serata di gala a New York, Olivier Francois, il Chief Marketing Officer di Stellantis, è stato ufficialmente inserito nella Advertising Hall of Fame 2024 dell'AAF,

riconoscimento che celebra le figure più influenti nel mondo della pubblicità. La cerimonia, tenutasi il 25 aprile presso il Cipriani Wall Street, ha visto la partecipazione di oltre 750 professionisti del settore, confermando il suo status come uno degli eventi più prestigiosi nel campo della pubblicità e del marketing.

Francois, noto per aver trasformato il marketing automobilistico con campagne innovative e di grande impatto, ha ricevuto il premio dalle mani di Orville “Shaggy” Burrell, amico personale e collaboratore da tempo. La loro amicizia, nata durante una campagna per il marchio FIAT nel 2013, ha visto i due partecipare a momenti significativi della vita personale e professionale dell'altro.

Nel suo discorso di accettazione, Francois ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto dai suoi colleghi e per l'ispirazione derivante dai forti brand che compongono Stellantis. Ha ricordato i suoi primi giorni in America e come l'approccio innovativo alla pubblicità, ereditato da leader visionari come Sergio Marchionne e Carlos Tavares, abbia giocato un ruolo chiave nel suo successo.

Sotto la guida di Francois, Stellantis ha lanciato campagne di grande successo come "Imported from Detroit" con Eminem, e "Halftime in America" con Clint Eastwood, entrambe acclamate dalla critica e premiate a livello internazionale. Queste campagne non solo hanno elevato il profilo dei marchi Stellantis ma hanno anche rafforzato il legame emotivo con i consumatori, combinando orgoglio nazionale e narrazione potente.

Più recentemente, Francois ha guidato il lancio della nuova Fiat 500e completamente elettrica in Nord America con la campagna "Italy in America", che vede la collaborazione di icone come Spike Lee e Giancarlo Esposito, sottolineando l'innovazione continua e l'adattamento di Stellantis alle nuove esigenze del mercato automobilistico.

L'inserimento di Francois nella Advertising Hall of Fame sottolinea non solo il suo impatto personale nel settore ma anche l'importanza crescente delle strategie di marketing innovative nell'era digitale e globale. La serata è stata un tributo al suo lavoro e a quello di altri leader del settore, che continuano a spingere i confini della creatività e dell'efficacia nel marketing moderno.