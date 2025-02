Opel Grandland Plug-in Hybrid: oltre 1.100 km di autonomia nel test su strada

Il nuovo Opel Grandland Plug-in Hybrid si conferma un vero campione di efficienza. Vincitore del "Volante d'Oro 2024", questo SUV ibrido plug-in è stato sottoposto a un test su strada che ha messo alla prova il suo innovativo sistema di propulsione.

Il risultato? 1.115 chilometri percorsi con un pieno di carburante e una ricarica completa, superando ogni aspettativa.

Dirk Kaminski, ingegnere capo del progetto, ha commentato con entusiasmo: "Il nostro obiettivo era verificare le reali capacità del Grandland Plug-in Hybrid in condizioni avverse. Il risultato ha superato ogni nostra previsione".

Da pieno a vuoto: il test su strada

Il test si è svolto in una fredda mattina di gennaio, con temperature comprese tra 11°C e 4°C e su pneumatici invernali da 19 pollici, meno efficienti rispetto a quelli estivi. Il tragitto ha incluso autostrade trafficate, strade extraurbane e percorsi urbani, simulando il tipico utilizzo quotidiano di un'auto aziendale o per lunghi viaggi.

Le condizioni non erano favorevoli, ma il SUV ibrido plug-in da 195 CV e 350 Nm di coppia ha comunque dimostrato una straordinaria efficienza, percorrendo 1.115 km con un consumo medio di 4,6 l/100 km. Di questi, 380 km sono stati percorsi in modalità completamente elettrica, senza emissioni locali.

Kaminski ha sottolineato l'importanza della sinergia tra il motore a combustione e quello elettrico: "Ogni volta che il guidatore decelera, il sistema recupera energia, permettendo una guida elettrica prolungata e una riduzione dei consumi".

Un SUV pensato per il futuro

L'Opel Grandland Plug-in Hybrid rappresenta un perfetto equilibrio tra efficienza, prestazioni e tecnologia. La filosofia "Greenovation" di Opel si riflette non solo nell’elettrificazione del motore, ma anche nell’uso di materiali sostenibili, come plastica riciclata e finiture prive di cromature.

Tra i punti di forza del SUV troviamo:

Sedili ergonomici AGR per il massimo comfort nei lunghi viaggi;

Fari Intelli-Lux LED a matrice per una visibilità ottimale;

Head-up display Intelli-HUD e Pixel Box illuminato, per un’esperienza di guida innovativa.

E in condizioni ottimali? Secondo Kaminski, il Grandland Plug-in Hybrid potrebbe superare i 1.200 km di autonomia in estate, grazie a temperature più miti e pneumatici estivi con minore resistenza al rotolamento.

Disponibilità e prezzo

L'Opel Grandland Plug-in Hybrid è disponibile a partire da 42.500 euro (prezzo chiavi in mano in Italia, IPT esclusa). Un SUV pensato per chi cerca un’auto efficiente, tecnologica e sostenibile, senza rinunciare alle prestazioni.