Opel ha già prodotto più di 300.000 nuove Corsa

La nuova Opel Corsa resta una garanzia di successo per la Casa: Dalle linea di produzione di Saragozza in Spagna sono già uscite circa 300.000 unità dell’ultima generazione di questa classica piccola, pronte per essere consegnate ai clienti di tutto il mondo. Dal lancio di Opel Corsa, avvenuto nel novembre 2019, la vettura è stata un grandissimo successo e ha già conquistato numerosi premi. Per esempio, la versione elettrica Opel Corsa-e è stata premiata con il “Volante d’oro” come piccola più popolare in Germania nel 2020.

Ma Opel Corsa ha dimostrato di essere enormemente apprezzata anche dai clienti. Il modello più piccolo della gamma Opel è stato il veicolo più venduto nel segmento delle piccole in Germania nel 2020 ed è al vertice anche quest’anno. Nuova Opel Corsa è stata anche in testa alle vendite in termini assoluti nel Regno Unito lo scorso anno, una posizione che sta mantenendo anche quest’anno.

Dal Cile all’Isola di Reunion e dal Marocco al Sud Africa: Opel Corsa è richiestissima anche fuori Europa. Le vendite di Opel Corsa sui mercati internazionali sono quasi triplicate nel 2020 e i dati continuano a migliorare anche all’inizio del 2021: nei primi due mesi dell’anno le vendite di Opel Corsa nelle zone di esportazione di Medio Oriente / Africa, America Latina e Asia / Pacifico sono già più che raddoppiate rispetto all’intero primo trimestre del 2020. Opel Corsa ha anche un ruolo centrale nelle ulteriori strategie di espansione del marchio, di cui guiderà il ritorno in Giappone. Opel Corsa è quindi un importante pilastro dell’offensiva delle esportazioni della Casa.

Opel Corsa è fondamentale anche nella strategia di elettrificazione di Opel. Nei primi due mesi dell’anno si sono vendute più di 4.000 Opel Corsa-e. Sia i clienti privati sia le flotte mostrano lo stesso entusiasmo per la sua idoneità all’uso quotidiano.

Opel Corsa offre ai clienti la possibilità di accedere a tecnologie e sistemi di assistenza alla guida che solitamente si trovano in segmenti di mercato superiori. Tra le funzionalità principali spiccano i fari attivi IntelliLux LED® matrix che non abbagliano e che Opel offre per la prima volta nel segmento delle piccole. Inoltre questa piccola di grandissimo successo viene offerta con numerosi sistemi di assistenza alla guida avanzati. Grazie alla telecamera anteriore hi-tech, il riconoscimento cartelli stradali è in grado di rilevare un’ampia gamma di informazioni, per esempio i cartelli a LED. I limiti di velocità registrati nel sistema compaiono sullo schermo. L’Allerta Incidente con Frenata Automatica di Emergenza e Riconoscimento pedoni e ciclisti è attivo a velocità comprese tra 5 e 85 km/h e incrementa notevolmente la sicurezza, in particolare nel caotico traffico urbano. Il Cruise Control adattivo regola automaticamente la distanza tra la vettura e il veicolo che precede rallentando o accelerando. Se l’auto davanti a noi rallenta, anche Opel Corsa riduce la velocità, arrivando anche a fermarsi, se necessario. Se l’auto che ci precede riprende ad accelerare, anche Opel Corsa accelera fino a raggiungere la velocità selezionata. Il Sistema di mantenimento della corsia di marcia interviene gradualmente sullo sterzo se l’automobile abbandona inavvertitamente la propria corsia. L’Allerta angolo cieco laterale, la telecamera con visione a 180 gradi e i diversi sistemi di assistenza al parcheggio rendono più facili le manovre in città.

Opel Corsa-e è una vettura compatta, agile e adatta all’uso quotidiano grazie a un’autonomia che può arrivare fino a 337 km secondo il ciclo WLTP. La batteria da 50 kWh può essere caricata rapidamente fino all’80 per cento in 30 minuti. Opel Corsa-e è pronta per tutte le opzioni di carica – mediante Wall Box, caricatore ad alta velocità e cavo per le prese domestiche – e la batteria è coperta da una garanzia di otto anni/160.000 km.