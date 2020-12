Opel, Jürgen Klopp è di nuovo il Manager dell’anno

La FIFA ha nominato Jürgen Klopp "miglior allenatore FIFA maschile" per il secondo anno consecutivo. Alla cerimonia di premiazione virtuale, il manager del Liverpool ha espressamente elogiato il suo staff, senza il quale il successo in Champions League del 2019 e la vittoria della Premier League Inglese della scorsa stagione non sarebbero stati possibili. Il premio "Best FIFA Men’s Coach" è votato da milioni di tifosi in tutto il mondo, allenatori e capitani delle squadre nazionali dei membri della FIFA e giornalisti selezionati.

"Ci congratuliamo con il nostro brand ambassador Jürgen Klopp per il nuovo grande titolo! In tutti i suoi successi, è sempre rimasto con i piedi per terra e accessibile. Jürgen Klopp è un partner perfetto per Opel", ha dichiarato Michael Lohscheller, CEO di Opel.

Il "Best FIFA Men’s Coach" del 2020 ed ex allenatore dei club di calcio partner Opel di Dortmund e Magonza è un vero appassionato di auto e di Opel. Jürgen Klopp guida con orgoglio una Opel Insignia con guida a destra in Inghilterra, che descrive come "massive”.

Carismatico, simpatico e divertente, Jürgen Klopp fa parte della famiglia Opel da otto anni. Ha svolto un ruolo importante in oltre 20 campagne televisive nazionali e internazionali di Opel. Fa anche da motivatore alle convention per dipendenti e concessionari, oltre che da intervistatore.