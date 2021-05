Opel lancia il Rally Design Kit per la Corsa-e

I designer di Opel hanno sviluppato un set speciale di pellicole per la Opel Corsa-e. Disponibile al prezzo di 890 euro (IVA esclusa), il Rally Design Kit per la Opel Corsa-e trasforma la detentrice del “Golden Steering Wheel 2020” in un clone dell’elettrica da corsa.

“Abbiamo appena consegnato le prime Opel Corsa-e Rally alle squadre che parteciperanno alla ADAC Opel e-Rally Cup. Con il Rally Design Kit, clienti e appassionati adesso possono trasformare la loro Opel Corsa-e di serie in una strabiliante replica della nostra vettura da rally”, ha dichiarato Jörg Schrott, Direttore Opel Motorsport.

Aspetto e prestazioni vanno di pari passo: la Opel Corsa-e in veste rally

Proprio come la vettura da rally, anche la Opel Corsa-e di serie monta un potente motore elettrico da 100 kW/136 CV. Appena si preme l’acceleratore è disponibile una coppia di ben 260 Newton metri. Opel Corsa-e accelera da zero a 50 km/h in meno di tre secondi e raggiunge i 100 km/h in soli 8,1 secondi. Grazie alla sua batteria da 50 kWh, dispone di moltissima energia e nel ciclo WLTP registra un’autonomia fino a 337 chilometri1.

1 I dati relativi all’autonomia sono stati calcolati secondo la procedura di test WLTP (R (CE) 715/2007, R (UE) 2017/1151). I valori registrati nell’uso quotidiano possono risultare differenti e dipendono da numerosi fattori, tra cui lo stile di guida personale, le caratteristiche del percorso, la temperatura esterna, il riscaldamento/climatizzazione e l’eventuale precondizionamento.