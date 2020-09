Opel Movano 100% elettrico il debutto nel 2021

Continua l'offensiva elettrica di Opel. Durante la Conferenza SHIFT Mobility di Berlino, il CEO di Opel Michael Lohscheller ha annunciato che il brand lancerà una versione elettrica del veicolo commerciale grande, Opel Movano, già l’anno prossimo. “Offriremo quindi una versione elettrica per ogni veicolo della nostra gamma veicoli commerciali già dal 2021,” ha detto Lohscheller.

Anche la versione elettrificata di Opel Combo sarà disponibile presso i concessionari dal prossimo anno. E il nuovo Opel Vivaro-e sarà consegnato ai primi clienti già dal mese prossimo. “L’elettrificazione è particolarmente importante nel segmento dei veicoli commerciali leggeri,” ha detto Lohscheller. “Sia come veicolo per le consegne nell’ultimo miglio che per l'uso da parte degli artigiani: con Opel Combo, Vivaro e Movano, offriamo ai nostri clienti la possibilità di guidare senza emissioni nei centri città con numerose varianti individuali”.

Opel sta continuando anche la sistematica e rapida elettrificazione della sua gamma vetture. Opel Corsa-e elettrica a batteria e Grandland X Plug-In Hybrid sono sul mercato dal primo trimestre 2020. Opel Zafira-e Life, il multispazio perfetto per le famiglie seguirà nel futuro prossimo come versione puramente elettrica a batteria. E Opel Mokka, completamente nuovo, che rappresenta il design futuro del marchio Opel come nessun altra vettura, sarà disponibile anche in versione completamente elettrica già dal lancio sul mercato. Le versioni elettrificate di Opel Combo Life e la nuovissima Opel Astra seguiranno l’anno prossimo.