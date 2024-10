Opel presenta i nuovi ibridi a 48 volt, specifiche tecniche e innovazioni per una guida efficiente

Opel lancia i nuovi modelli Frontera e Grandland Hybrid, dotati di tecnologia ibrida a 48 volt per offrire un’esperienza di guida innovativa e rispettosa dell’ambiente.

Questi SUV ibridi sono pensati per rispondere alle esigenze di risparmio sul carburante e riduzione delle emissioni di CO2 senza compromettere comfort e prestazioni.

Il nuovo Opel Frontera Hybrid, con un prezzo di partenza da 24.500 euro, è equipaggiato con un motore turbo benzina da 74 kW (100 CV) sviluppato specificamente per l’ibridazione, abbinato a un motore elettrico da 21 kW (28 CV). Il sistema include un cambio a doppia frizione a sei marce, studiato per migliorare la reattività del veicolo e ridurre le emissioni. È disponibile anche una versione turbo ibrida da 100 kW (136 CV) a partire da 26.000 euro. Il Grandland Hybrid, il SUV di punta di Opel, include la stessa tecnologia a 48 volt, garantendo una guida fluida e sostenibile su percorsi urbani ed extraurbani.

Specifiche tecniche del sistema ibrido a 48 volt Opel

Motore Benzina Turbo: Un motore turbo benzina, ottimizzato per il ciclo Miller, garantisce prestazioni elevate e un’efficienza migliorata ai bassi regimi grazie al turbocompressore a geometria variabile e alla fasatura variabile delle valvole.

Motore Elettrico Sincrono a Magneti Permanenti: Integrato nel riduttore, il motore elettrico da 21 kW (28 CV) fornisce una coppia di 55 Nm, supportando il motore a benzina soprattutto nelle fasi di accelerazione e partenza da fermo.

Batteria agli Ioni di Litio da 48 Volt: Con una capacità utile di 432 Wh (890 Wh lordi), la batteria è posizionata sotto il sedile anteriore sinistro (nel caso del Grandland Hybrid, nel sottoscocca) per una distribuzione ottimale del peso. Si ricarica durante la decelerazione grazie al sistema di recupero dell’energia.

Cambio Elettrificato a Doppia Frizione a Sei Marce: Progettato specificamente per il sistema ibrido, il cambio garantisce passaggi fluidi e una guida confortevole, ospitando il motore elettrico e l’inverter DC per ottimizzare peso e dimensioni.

Motorino di Avviamento a Cinghia: Questo sistema avvia rapidamente il motore a benzina, sia in partenza sia dopo uno spegnimento momentaneo, e contribuisce al riavvio efficiente durante la guida.

Dual Electric Networks: Una rete a bassa tensione da 12V alimenta gli equipaggiamenti dell’auto, mentre una rete a 48V è dedicata al sistema ibrido. Un convertitore consente il trasferimento dell’energia tra le due reti, garantendo un funzionamento continuo anche dopo lunghi periodi di inattività.

Modalità di guida e display informativo

I modelli Opel Hybrid offrono tre modalità di guida (Eco, Normal e Sport) per rispondere alle diverse esigenze di performance e risparmio energetico. In modalità Sport, il motore a benzina rimane sempre acceso per fornire prestazioni ottimali. Inoltre, un display digitale mostra lo stato del veicolo, distinguendo tra guida elettrica (indicata in blu) e motore a benzina (in bianco). La grafica del flusso di energia permette di monitorare il consumo e la ricarica della batteria, offrendo un’esperienza informativa semplice e completa.

Con la tecnologia ibrida a 48 volt, Opel Frontera e Grandland Hybrid permettono di guidare in modalità elettrica fino al 50% del tempo in città e offrono risparmi di carburante fino al 18%, senza cambiare abitudini di guida. Una scelta ideale per chi cerca un’auto familiare, economica e rispettosa dell’ambiente.