Opel rivoluziona il mercato: Grandland, Frontera e Mokka, il nuovo trio di SUV elettrificati

Con il debutto dei nuovi Opel Grandland, Frontera e Mokka, Opel si propone come protagonista della rivoluzione elettrica nel settore automobilistico.

Tre modelli diversi, ma accomunati da un approccio orientato alla sostenibilità, all’efficienza e al comfort. Ciascun SUV è già disponibile all’ordine, offrendo una gamma di motorizzazioni che spazia dai moderni sistemi ibridi a 48 volt fino alle soluzioni 100% elettriche. L'obiettivo? Soddisfare ogni esigenza di mobilità, dalle famiglie ai guidatori più dinamici.

Il top di gamma: Opel Grandland Electric

Il nuovo Opel Grandland si distingue come modello di punta grazie alla piattaforma STLA Medium, pensata appositamente per la mobilità elettrica. Tra le caratteristiche più innovative troviamo il Vizor 3D con logo Opel Blitz illuminato e la scritta retroilluminata, oltre ai fari Intelli-Lux HD antiabbagliamento. Non solo estetica, però: Grandland Electric è disponibile in due varianti da 157 kW (213 CV), capaci di scattare da 0 a 100 km/h in soli 9 secondi.

Con una batteria da 73 kWh, il SUV offre un'autonomia fino a 523 chilometri (WLTP), che aumenta a 582 chilometri con la versione GS dotata di batteria da 82 kWh. A breve, una batteria da 97 kWh consentirà di raggiungere i 700 chilometri, rendendolo ideale anche per i viaggi più lunghi. La ricarica è altrettanto efficiente: in meno di 30 minuti è possibile ricaricare l'80% della batteria grazie alla capacità di ricarica fino a 160 kW presso colonnine ultra-fast.

Opel Mokka Electric: compatto, dinamico, tecnologico

Il nuovo Opel Mokka Electric è il SUV compatto per eccellenza, ideale per chi cerca un mix di stile e praticità. Con un motore elettrico da 115 kW (156 CV) e una batteria da 54 kWh, offre un'autonomia fino a 403 chilometri (WLTP), garantendo emissioni zero e una guida piacevole. La disposizione della batteria sotto il pianale abbassa il baricentro, migliorando la stabilità e il piacere di guida.

L’infotainment all’avanguardia è un altro punto di forza. Di serie, il Mokka Electric include un display digitale da 10 pollici e un touchscreen a colori altrettanto grande. La navigazione integrata si aggiorna automaticamente grazie alla tecnologia over-the-air, mentre il sistema di intelligenza artificiale suggerisce percorsi e destinazioni basandosi sulle abitudini del conducente.

Opel Frontera: il SUV per le famiglie green

Pensato per chi necessita di spazio e flessibilità, Opel Frontera Electric offre un motore da 83 kW (113 CV) e una batteria da 44 kWh, garantendo un’autonomia di 305 chilometri (WLTP). La versione “Long Range”, presto disponibile, raggiungerà i 400 chilometri. Questo modello combina design robusto e funzionalità, rendendolo perfetto per la vita quotidiana e le vacanze.

Anche il Frontera è dotato di tecnologie che semplificano la guida e l’utilizzo, come il sistema Opel Connect PLUS, che offre servizi avanzati di navigazione e assistenza stradale.

Opzioni ibride: efficienza e flessibilità

Per chi non è ancora pronto a passare all’elettrico puro, Opel propone versioni ibride a 48 volt per tutti e tre i modelli. Questa tecnologia intelligente combina un motore a benzina turbo da 100 kW (136 CV) con un motore elettrico da 21 kW (28 CV), garantendo consumi ridotti e ottime prestazioni.

Nel traffico cittadino, il sistema permette di viaggiare in modalità completamente elettrica fino al 50% del tempo. Durante le frenate, l’energia cinetica viene recuperata per ricaricare la batteria, migliorando ulteriormente l’efficienza complessiva.

Electric All In: servizi dedicati alla mobilità elettrica

Opel ha sviluppato l’offerta “Electric All In” per semplificare la transizione alla mobilità elettrica. L’acquisto di un SUV elettrico Opel include una eProWallbox per la ricarica domestica, otto anni di assistenza stradale e una garanzia estesa sulla batteria. Questi servizi aggiuntivi rendono più semplice e conveniente l’utilizzo quotidiano dei veicoli elettrici.

Con i nuovi Opel Grandland, Frontera e Mokka, il marchio tedesco dimostra di essere all’avanguardia nella transizione verso una mobilità sostenibile. La gamma offre soluzioni per tutti: dai viaggiatori urbani ai grandi nuclei familiari, con una particolare attenzione all’innovazione tecnologica e all’efficienza energetica. La sfida per il futuro è iniziata, e Opel è pronta a guidarla.