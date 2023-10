Opel Rocks e-XTREME, debutta ai saloni dell’auto di Zurigo ed Essen

Dopo il debutto al salone IAA Mobility di Monaco di Baviera e al Brussels Urban Sessions, il più grande festival sportivo urbano del Belgio,

Opel Rocks e-XTREME torna protagonista al Salone dell’Auto di Zurigo (dal 2 al 5 novembre, padiglione 2, stand B15) e al Motor Show di Essen (dal 2 al 10 dicembre, padiglione 7, stand A10).

Opel Rocks e-XTREME è una versione unica e originale di Opel Rocks Electric, l’iconico quadriciclo elettrico a due posti senza emissioni locali, divertente da guidare e concepito per un pubblico a partire dai 15 anni di età. Opel Rocks e-XTREME ha conquistato la giuria dell’#OpelDesignHack, un contest che ha permesso alla community Opel di partecipare alla costruzione di una concept car, all’insegna del motto “Voi la progettate, noi la costruiamo”. Il risultato di questa vera e propria sfida ingegneristica è la Opel Rocks e-XTREME.

Durante la fase di realizzazione dell’esemplare unico, gli ingegneri Opel hanno accettato la sfida cercando di avvicinarsi il più possibile al modello iniziale in 3D. L’Opel Vizor è stato reinterpretato e dotato di luci anteriori a LED a doppia funzione, curate da LIGHTWORKS GmbH. Gli indicatori di direzione, le luci di posizione e le luci diurne garantiscono un’illuminazione omogenea e sono dotati di un sistema originale di dissipazione del calore.

Per limitare il peso, il Vizor e i parafanghi sono stati prodotti utilizzando una stampa in 3D. In questo caso, Opel ha collaborato con la ditta 4D Concepts GmbH. Per esempio, i parafanghi sono realizzati in PA12, un polimero di nylon spesso sfruttato per le sue doti di robustezza, resistenza alla trazione e capacità di flettersi senza rompersi.

Un altro elemento di Opel Rocks e-XTREME che non passa inosservato è il suo inconfondibile aspetto “off-road”. Per realizzare il look da fuoristrada, il team di Rüsselsheim si è affidato agli specialisti degli ammortizzatori H&R. Gli ammortizzatori, unici nel loro genere, sono stati sviluppati appositamente per il “Design Hack” e consistono in un ammortizzatore coil-over in alluminio, combinato con un sistema di molle da 50 mm.