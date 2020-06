Jürgen Klopp brand ambassador di Opel prese la guida del Liverpool FC come manager l’8 ottobre 2015, mise in chiaro due cose. “Io sono quello normale,” disse ai media. Ebbe inoltre un messaggio chiaro per tutte le persone del club. “Se qualcuno vuole aiutare il Liverpool FC deve cambiare atteggiamento: da essere scettico a essere uno che crede”. A quasi cinque anni, il nuovo capitolo di questa storia di successo è stato scritto. Perché Jürgen Klopp e la sua squadra sono tornati in vetta al calcio inglese. Jürgen Klopp ha coronato la sua carriera a bordocampo con questo titolo. Dopo aver ottenuto la Champions League nel 2019 a aver vinto il premio FIFA Best Men’s Coach nello stesso anno, Klopp ha ora guidato il Liverpool FC al titolo della Premier League – 30 anni dopo i Reds sentono di nuovo il sapore della vittoria del campionato di casa. Come in passato, Opel si congratula con Jürgen Klopp con annunci su vari media.

“Congratulazioni a Jürgen, al suo staff, alla squadra, ai tifosi – davvero, a tutte le persone coinvolte nel Liverpool FC. Noi in Opel sappiamo come ci si sente a fare un ritorno del genere dopo così tanto tempo e posso solo sperare che tutti coloro che sono vicini al Liverpool se lo godano,” ha detto il CEO di Opel Michael Lohscheller. “Jürgen è onesto, lavora duro, è empatico, credibile e di successo. Al tempo stesso, ha tenuto entrambi i piedi ben saldi a terra. In breve: non possiamo chiedere un miglior Brand Ambassador. E Jürgen, noi certamente ci crediamo!”

Jürgen Klopp è brand ambassador per il costruttore di Rüsselsheim dal 2012. Il pubblico e i tifosi in particolare percepiscono la collaborazione tra Opel e Jürgen Klopp come una delle più autentiche collaborazioni nello sport tedesco. Lo stesso accade per la cooperazione tra Opel e il Borussia Dortmund, anch’essa in essere dal 2012 quando Jürgen Klopp era ancora sulla panchina del BVB. Opel è anche associato al Mainz 05 – il primo club di Jürgen Klopp, con il quale è stato attivo sia come giocatore che come coach dal 1990 al 2008 – dal 2012: prima come official automobile partner e dal 2015 anche con i diritti per il nome della OPEL ARENA.