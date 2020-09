Opel torna in campo co i suoi partner

La stagione di calcio riparte per il brand ambassador Opel, Jürgen Klopp, il calcio d’inizio è il 12 settembre in Premier League contro la neopromossa Leeds United, con il Liverpool FC come campione in carica. I club partner di Opel Borussia Dortmund e 1. FSV Mainz 05 dovranno giocare in coppa di Germania il prossimo fine settimana prima che il pallone ricominci a rotolare in Bundesliga il 18 settembre. Opel e i suoi partner stanno già entrando nella loro nona stagione di fila – tenendo fede all’inno dello stadio “You'll never walk alone”, che riecheggia nelle partite casalinghe all’Anfield Road di Liverpool, al Signal Iduna Park di Dortmund e all’OPEL ARENA a Magonza.

“È un grande piacere lavorare con partner professionali come Jürgen Klopp, BVB e Mainz 05. Abbiamo una collaborazione con il nostro brand ambassador e i due club dal 2012 e condividiamo valori comuni come ‘la passione’ e ‘l’accessibilità’, dice il capo di Opel Germania, Andreas Marx. "Attendiamo con ansia il nono anno della nostra collaborazione e auguriamo a Jürgen Klopp e ad entrambe le squadre della Bundesliga un buon inizio di stagione."

Insieme ai club, Opel ha messo in pratica diverse idee insolite, per la gioia dei tifosi. Il "BVB quiz taxi" è stato a lungo un oggetto di culto sui social media. Una Opel Grandland X ibrida plug-in è stata recentemente protagonista in tre nuovi episodi della serie. Come “BVB quiz taxi”, il SUV ha guidato per lo più elettricamente e silenziosamente nella città svizzera di Bad Ragaz. Finora, Opel ha raggiunto quasi due milioni di visualizzazioni con divertenti episodi della serie su tutte le piattaforme digitali.

Durante la breve pausa estiva, diversi giocatori e dirigenti del BVB hanno recitato di fronte a una telecamera dimostrando le loro qualità di attori e intrattenitori in collaborazione con Opel. Le star BVB Mats Hummels, Axel Witsel e altri cinque hanno messo al centro del palcoscenico due modelli elettrici di Opel - Corsa-e e Grandland X Hybrid4 (consumo di carburante secondo il ciclo WLTP1 1.4-1.3 l/100 km, emissioni di CO 2 32-29 g/km; NEDC2: 1.6-1.5 l/100 km, 36-34 g/km CO 2 ). Il video verrà trasmesso su diverse piattaforme digitali all’esordio in Bundesliga del Borussia, il 19 settembre (BVB contro Borussia Mönchengladbach).

Da 12 anni il club partner di Opel, Mainz 05, partecipa al massimo campionato di Germania senza interruzioni. Le squadra della Bundesliga dovrà viaggiare a Lipsia per l’esordio in trasferta della nuova stagione. Affronteranno la neopromossa Stoccarda il 26 settembre alla OPEL ARENA. Tuttavia, la prima partita per lo 05 è oggi contro il TSV Havelse in Coppa di Germania. I tifosi saranno di nuovo allo stadio per la prima volta a cantare l’ inno: “You’ll never walk alone” che è stato a lungo il motto della collaborazione tra Opel e i suoi partner nel calcio.