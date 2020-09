Opel Zafira-e Life completamente elettrica arriva in Italia

La possibilità di entrare nei garage sotterranei insieme all’opzione del gancio di traino consente a Opel Zafira-e Life di trainare rimorchi con una portata massima di 1.000 kg – rende Zafira-e Life - una proposta estremamente attraente per hotel ecosostenibili ed esigenti, servizi navetta e clienti privati che desiderano auto comode.

Tutte le versioni di Opel Zafira-e Life (S, M, L) (in Italia: Edition, Business Edition, Elegance Business Elegance) riceveranno l’ecobonus statale di €8.000 per veicoli elettrici a zero emissioni. Considerando l’offerta lancio di Opel in Italia che prevede uno sconto del 21% in caso di rottamazione, valido per contratti entro il 30 settembre 2020, si può ottenere uno sconto di oltre €18.000. Opel Zafira-e Life M Businness Edition è quindi disponibile in Italia a soli €31.678 chiavi in mano.

Con 100kW di potenza (136 CV) e 260 Nm di coppia massima dal sistema di propulsione elettrica, Opel Zafira-e Life offre prestazioni più elevate rispetto alla maggior parte dei veicoli elettrici multiuso (MPV). La velocità massima controllata elettronicamente di 130 km/h consente la guida in autostrada risparmiando al tempo stesso l'autonomia elettrica.

I clienti possono scegliere tra due dimensioni di batterie agli ioni di litio all'avanguardia, a seconda delle loro esigenze: con 75 kWh2 e una autonomia top fino a 330 chilometri (ideale per famiglie numerose in vacanza) o con 50 kWh e una autonomia fino a 230 km, entrambe

1 calcolate nel ciclo WLTP .

Le batterie sono composte rispettivamente da 18 e 27 moduli. Inserita sotto il vano di carico dove non compromette la capacità del bagagliaio, la batteria abbassa ulteriormente il baricentro, a tutto vantaggio della agilità in curva e della stabilità al vento, oltre a rendere più piacevole il viaggio.

Un sofisticato sistema di frenata rigenerativa, che recupera l'energia prodotta in frenata o in fase di decelerazione, aumenta ulteriormente l'efficienza.

Servizi elettronici "OpelConnect", numerose opzioni di ricarica: la mobilità elettrica semplificata

Caricare Opel Zafira-e Life è facile come guidarla. Tramite Wallbox, ricarica rapida o persino con un cavo per la ricarica da una presa domestica, se necessario, ogni Opel Zafira-e Life è pronta per una varietà di opzioni di ricarica. L'offerta di cavi e Wallbox varia in base all'infrastruttura energetica di ciascun mercato, garantendo che i clienti di Opel Zafira-e Life possano trovare e utilizzare una stazione di ricarica quasi ovunque.

Utilizzando una stazione di ricarica di 100 kW di potenza in corrente continua (CC), sono necessari circa 30 minuti affinché la batteria da 50 kWh raggiunga l'80% dello stato di carica (circa 45 minuti per la batteria da 75 kWh). Opel offre caricabatterie di bordo che garantiscono che il tempo trascorso in carica sia il più breve possibile e che la batteria (coperta da una garanzia di otto anni/160.000 km) abbia una lunga durata. A seconda del mercato e dell'infrastruttura, Opel Zafira-e Life è dotata di caricabatterie di bordo da 11 kW trifase (in opzione) o monofase da 7,4 kW di serie.

Per rendere l'utilizzo ancora più pratico, "OpelConnect", "MyOpel" App e "Free2Move Services" - il Marchio di mobilità di Groupe PSA - offrono soluzioni speciali per tutti i veicoli elettrici Opel, incluso Zafira-e Life. I servizi sono accessibili tramite App.

La funzione "Charge My Car" dall'App "Free2Move Services" consente l'accesso a oltre 195.000 punti di ricarica in tutta Europa, incluso il pagamento. Per rendere ancora più facile ai clienti la scelta del punto di ricarica ottimale, l'App "Free2Move Services" effettua una preselezione in base alla distanza dal punto di ricarica, alla velocità di ricarica e al prezzo di ricarica corrente per le possibili opzioni di ricarica pubblica.

Con le funzioni di controllo remoto elettronico "OpelConnect", i clienti possono utilizzare il proprio smartphone per controllare lo stato di carica della batteria o programmare i tempi di ricarica e condizionamento dell'aria.Inoltre, la gamma delle possibilità di "OpelConnect" spazia dalla eCall alla chiamata di emergenza a numerosi altri servizi, come lo stato del veicolo e altre informazioni. La LIVE Navigation3 fornisce informazioni sul traffico in tempo reale.

3 Servizi di LIVE Navigation gratuiti per 36 mesi dopo l'attivazione. In seguito a pagamento.

Le cose belle arrivano con tre offerte: Zafira-e Life nelle dimensioni “Small”, “Medium” o “Large”Opel offrirà Zafira-e Life in tre lunghezze, ognuna su misura per le esigenze del cliente e disponibile con un massimo di nove posti. Opel Zafira-e Life "Small" (prezzo chiavi in mano in Italia a partire da € 48.910 con allestimento Business Edition molto ben equipaggiato) compete con monovolume compatte, ma offre molto più spazio e può trasportare fino a nove passeggeri, veramente senza rivali in questa classe. Presenta inoltre un raggio di sterzata ridotto (solo 11,3 m), una buona maneggevolezza. Opel Zafira-e Life "Medium" (prezzo chiavi in mano in Italia da € 51.560 con livello di allestimento Edition) è di 35 cm più lunga, ha un passo di 3,28 m e quindi più spazio per le gambe per i passeggeri posteriori, il che lo rende un concorrente forte per le monovolume di medie dimensioni nel segmento D. Rispetto alla concorrenza, Opel Zafira-e è dotata anche di un portellone posteriore più grande e un accesso più agevole per il carico/scarico inoltre c’è la possibilità di ordinare le due porte scorrevoli controllate da sensori con funzione “hands free” che si aprono elettricamente con un movimento del piede unico modello in questo segmento di mercato. Con una capacità di carico di circa 4.500 litri, Opel Zafira-e Life "Large" (prezzo chiavi in mano in Italia a partire da €50.810 livello di allestimento Business Edition) è un rivale per monovolume ancora più grandi.

Opel Zafira-e Life offre sedili in pelle montati su binari in alluminio di alta qualità che consentono una regolazione completa e semplice per tutte le versioni. Sono disponibili configurazioni con cinque, sei, sette o otto sedili in pelle. Ribaltare i sedili della terza fila aumenta la capacità di carico di Opel Zafira-e Life “S” fino a 1.500 litri (a livello del tetto). La rimozione dei sedili posteriori (che sono altrettanto facili da reinstallare) aumenta la capacità di carico totale fino a 3.397 litri.

Miglioramento della sicurezza: head-up display, avviso di collisione frontale e telecamera posteriore

La nuova monovolume Opel completamente elettrica è dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida. Assistente di corsia e avviso di stanchezza avvisano i conducenti se hanno trascorso troppo tempo al volante e hanno bisogno di una pausa. L'assistenza abbaglianti, che si regola automaticamente su abbagliante o anabbagliante, si accende oltre i 25 km/h. Unico in questo segmento è anche il display head-up a colori che mostra la velocità, la distanza dal veicolo precedente e la navigazione.

I sensori a ultrasuoni nei paraurti anteriore e posteriore avvisano il conducente di ostacoli durante il parcheggio. L'immagine della telecamera posteriore appare sullo specchio interno o sullo schermo touch da 7 pollici, quest'ultimo con una visibilità a 180 gradi dall’alto.

L'ampio schermo touch è dotato di infotainment Multimedia e Multimedia Navi. Entrambi i sistemi dispongono dell'integrazione del telefono tramite Apple CarPlay e Android Auto. Grazie a "OpelConnect", il sistema di navigazione include informazioni sul traffico in tempo reale per la situazione aggiornata delle strade. Un potente sistema audio è disponibile con tutti i livelli di allestimento. Nella versione top di gamma, i passeggeri godono di un'acustica di prima classe grazie a dieci altoparlanti.