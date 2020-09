Per il lancio italiano di Nuova Citroën C3, la campagna TV è on air

Con oltre 4,5 milioni di unità prodotte dal 2002, Nuova Citroën C3 ritorna quest'anno con ancora più comfort e stile. Con questa evoluzione della terza generazione di Citroën C3, la Marca conferma la sua offerta della berlina più personalizzabile del segmento. Grazie ad un'ampia scelta di colori per la carrozzeria, di decorazioni per il tetto, di elementi di personalizzazione e degli ambienti interni, sono disponibili 97 possibili combinazioni di colore.

Citroën, sempre accompagnata dalla sua agenzia Traction (BETC Group), torna in televisione con una nuova campagna sul tema del colore. Il film “Nuova C3, la vita è più bella a colori” è stato realizzato come un videoclip. Greg Ohrel, produttore del video "Makeba" di Jain e "Basique" di Orelsan, esprime il suo stile innovativo, combinando transizioni creative ed effetti speciali. Mentre Nuova Citroën C3 attraversa la città, le sue 97 combinazioni di colore si rivelano attraverso vari elementi urbani utilizzando un principio di zoom in/zoom out: le labbra rosse di una giovane donna, la copertina di un fumetto manga o perfino le suole delle scarpe di un giocatore di basket. Sono tante le opportunità per scoprire tutte le possibilità di personalizzazione offerte da Nuova Citroën C3. Perché, come tutti sappiamo, la vita è più bella a colori!

Il film è stato diffuso a partire da fine agosto come parte di un dispositivo di comunicazione multimedia mondiale con attivazione in Francia, Germania e Gran Bretagna. Declinato nelle versioni da 30, 25 e 20 secondi trasmesse in TV e sui canali digital, la campagna internazionale è nella sua fase di lancio a settembre in Europa e nel Mondo.

In Italia la campagna di comunicazione di Nuova C3 sarà veicolata attraverso una pianificazione a 360° di grande impatto su Tv, Radio, e Digital. Il film TV da 30” è on air a partire dal 10 settembre. In sinergia con la Tv, la comunicazione di Nuova Citroën C3 sarà rinforzata anche da un commercial radio a 30”, a cui si aggiunge la campagna Digital, realizzata in diversi formati impattanti (Banner, Skin e Native) e una video strategy, di grande visibilità.

Per vedere il film "Nuova C3, la vita è più bella a colori": https://youtu.be/R_vK1vcLdpY

Per la colonna sonora Citroën prosegue la sua strategia utilizzata per ogni lancio: quella di scegliere un gruppo francese, in linea con le origini francesi della Marca. Accompagna il film la canzone "Color the City" interpretata da The Indigos, un brano pieno di calore e dal ritmo groove, nella tradizione della leggendaria casa discografica Motown. Il video è accompagnato dalla voce potente e funky-soul della cantante Jessie Fasano, per un risultato dall'energia sconfinata e contagiosa!

CREDITS CLIENTE AUTOMOBILES CITROËN CITROËN MANAGEMENT Arnaud Belloni, Bruno Gisquet, Stéphane Barbat, Anne Boura AGENZIA TRACTION/BETC TRACTION MANAGEMENT Bertille Toledano, Hugues Reboul, Julien Grimaldi, Chloé Pirajean, Fadoua Lebbar, Romain Cialdella, Caroline Bescht EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR Stéphane Xiberras CREATIVE DIRECTOR Nicolas Lautier COPYWRITER Thomas Prechac ARTISTIC DIRECTOR Marie Donnedieu-de-Vabres, Cyril Arandel CREATIVE TRAFFIC Nina De-Wet, Celia Chiarotto-Dafi CREATIVE PRODUCER Caroline Petrucelli STRATEGIC PLANNING Philippe Martin Davies PRODUCTION QUADPROD SOUND PRODUCTION START-REC, GUM GROUP/SINGER The Indigos, Jessie Fasano AUTHORS/COMPOSERS A. Jaffray / G. Facérias PRODUCER Gregory Ohrel