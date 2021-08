PeugeoRifter.,vacanze in libertà

Prodotto a pochi chilometri dalla famosa Playa de Samil, a Vigo, in Spagna, PEUGEOT Rifter ha catturato l'essenza delle onde, della sabbia e del sole.

PEUGEOT Rifter è un veicolo versatile che si distingue per la sua forte personalità e la sua vocazione da SUV. Nella stagione estiva, il suo impegno nell'offrire un connubio perfetto tra versatilità, piacere di guida e affidabilità ne fanno un'auto ideale per godersi la spiaggia, sia dopo un lungo viaggio, sia dopo un viaggio di pochi chilometri. La sua aria da "sport utility vehicle avventuriero", la sua grande volumetria interna e le sue caratteristiche tecniche lo fanno distinguere dagli altri veicoli presenti lungo tutta la costa balneare.

Il suo interno è molto spazioso e modulare. Può essere adattato a qualsiasi esigenza, dal trasporto dei bagagli della famiglia per trascorrere qualche settimana di vacanza al caricare tavole da surf, lettini e ombrelloni per godersi un pomeriggio di onde e relax. Il suo eccezionale volume di carico, che va dai 775 litri sotto il pianale nella versione con lunghezza standard in configurazione 5 posti ai 4.000 litri sotto il tetto con i sedili abbattuti nella versione lunga, offre infinite possibilità.

Allo stesso modo, PEUGEOT Rifter incorpora una miriade di vani porta oggetti, ampi e facilmente accessibili, distribuiti in tutto l’abitacolo. L'airbag passeggero anteriore, di tipo "Bag in Roof", è posizionato sul tetto per liberare spazio sulla plancia di fronte al passeggero dove trova posto un vano chiuso e refrigerato di grande volume, per trasportare bevande alla temperatura ideale contro i rigori della calura estiva.

Per i più avventurosi, che cercano di godersi il mare arrivando ai parcheggi magari sterrati e vicini a calette selvagge e remote, PEUGEOT Rifter può offrire l’Advanced Grip Control, un sistema di ottimizzazione della trazione su superfici scivolose o a basso attrito, grazie alla selezione di diversi fondi stradali, tra cui una appositamente pensata per la sabbia. Questa tecnologia agisce sulle ruote motrici anteriori e si attiva tramite il comando posto sulla consolle centrale che permette di scegliere tra una delle cinque modalità di utilizzo: questa tecnologia gestisce la trazione sulle ruote motrici inviando coppia alla ruota con maggiore presa sul fondo stradale; un’ottima soluzione per chi vuole affrontare fondi sterrati o a bassa aderenza e non vuole comprare un 4x4, necessariamente più costoso, pesante e meno efficiente.

Oltre ad offrire un'ampia gamma di efficienti motori termici, PEUGEOT offre su Rifter anche una versione 100% elettrica: il nuovo e-Rifter mantiene la stessa abitabilità, versatilità e prestazioni del resto della gamma, ma a zero emissioni. Sviluppa 136 CV di potenza massima e la sua batteria agli ioni di litio da 50 kWh offre un'autonomia che arriva fino a 245 km, secondo il protocollo di omologazione WLTP.