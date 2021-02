Peugeot 208 E 2008 si aggiudicano i Women’s World Car of the Year

La giuria di Women’s World Car of the Year è composta da 50 giornaliste donne del settore automobilistico, provenienti da 38 Paesi diversi dei 5 continenti.

Le giornaliste hanno nominato le 3 migliori auto di ogni categoria.

Al termine del secondo round, la PEUGEOT 208 è la vincitrice nella categoria delle city car vincendo sulle Toyota Yaris e Honda Jazz.

Eletta Auto dell'Anno 2020 e già detentrice di 24 premi, PEUGEOT 208 si pone al centro del segmento B contribuendo al successo della gamma PEUGEOT. Il suo aspetto atletico e il design innovativo le conferiscono un carattere unico e alto di gamma, uno stile che è perfettamente in linea con il percorso di crescita del brand PEUGEOT.

Alla fine di gennaio 2021, dal suo lancio ne erano state vendute 265.000 unità in tutto il mondo, di cui circa 40 mila in Italia.

Sempre alla fine del secondo round, PEUGEOT 2008 vince nella categoria SUV urbani contro avversari come Renault Captur e Kia Sonet.

Statuario e distintivo, PEUGEOT 2008 è totalmente in linea con lo stile del brand PEUGEOT, pur mostrando la propria spiccata personalità. Ben posizionato sulle ruote, si impone grazie ad uno stile stile forte e distintivo.

Alla fine di gennaio 2021, dal suo lancio ne erano state vendute 203.000 unità in tutto il mondo, di cui oltre 30 mila nel nostro Paese.

Dell'era della transizione energetica fanno pienamente parte anche le nuove PEUGEOT 208 e 2008, in quanto proposte nelle versioni termica (benzina e Diesel) e 100% elettrica, perfetta declinazione del concetto di Power of Choice.

Questi 2 modelli sono stati premiati seguendo specifici criteri: sicurezza, comfort, tecnologia e connettività, rapporto qualità / prezzo, impatto ambientale e design.

La PEUGEOT 208 e il PEUGEOT 2008 sono quindi in corsa per l'elezione finale della Women’s World Car of the Year, i cui risultati saranno resi noti il prossimo 8 marzo, in occasione della Festa della donna.