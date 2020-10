Peugeot 508 disponibile anche col motore benzina PureTech 130 EAT8

Dopo l’arrivo della motorizzazione ibrida plug-in ad inizio anno, arriva oggi in gamma 508 il pluripremiato motore benzina PureTech 130 EAT8, vincitrice per quattro anni di seguito del premio Engine of The Year. Tale motorizzazione viene resa disponibile sia con carrozzeria fastback che SW ed è abbinata di serie all’efficace ed apprezzato cambio automatico EAT8 ad 8 rapporti, in grado di esaltarne le caratteristiche di erogazione. Omologato Euro 6D, garantisce un ottimo equilibrio tra prestazioni e consumi: nonostante la cilindrata contenuta in 1,2 litri, eroga 96 kW (131 CV) e 230 Nm di coppia massima a 1750 giri/min., valore molto vicino alla sorella più potente da PureTech180 (250 Nm). Caratteristiche che le permettono di avere prestazioni adeguate al lignaggio ed un consumo medio combinato contenuto in 4,8 l/100 km, mantenendo intatto tutto il comfort e le qualità stradali per cui è conosciuta la PEUGEOT 508.

Ordinabile da oggi presso le Concessionarie della Casa, ha un listino che parte da 32.500 euro ed è disponibile con quattro allestimenti: Active, Business, Allure e GT Line. La versione SW costa 1.000 euro in più.

La nuova motorizzazione PureTech130 affianca le altre motorizzazioni benzina PureTech da 180 e 225 CV, le Diesel BlueHDi 130, 160 e 180 e, al vertice della gamma, la versione plug-in HYBRID da 225 CV che ha la possibilità di fare oltre 50 km in modalità 100% elettrica.