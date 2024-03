Peugeot 9X8: aggiornamenti 2024 per brillare nel WEC

Dopo una stagione 2023 di apprendimento e sfide, il Team Peugeot TotalEnergies è pronto a rivendicare la vetta del FIA World Endurance Championship (WEC) nel 2024

con la sua rivoluzionaria Hypercar, la PEUGEOT 9X8. Con una prestazione incoraggiante a Le Mans e un primo podio a Monza, seguiti da una dominante prestazione di gara a Losail, la vettura ha subito significativi aggiornamenti per il 2024. Il campionato si preannuncia più competitivo che mai, con nove produttori e diciannove prototipi in lizza.

La PEUGEOT 9X8 è stata inizialmente progettata secondo le specifiche del 2020/2021, ma con i cambiamenti regolamentari avvenuti successivamente, il Team ha apportato modifiche significative per massimizzare le prestazioni. "Abbiamo dovuto ripensare alcune scelte di design per adeguarci meglio al Balance of Performance (BOP) e competere su un piano di parità con i nostri rivali," ha affermato Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport. Gli aggiornamenti includono variazioni nelle dimensioni degli pneumatici, ottimizzazioni del baricentro, alleggerimento dei componenti e una profonda revisione aerodinamica, con circa il 90% dei componenti della carrozzeria ridisegnati, inclusa l'aggiunta di un'ala posteriore.

La determinazione del team si riflette anche nel design della vettura. Matthias Hossann, Direttore Design di PEUGEOT, ha illustrato come il tema della "testa di leone" in varie dimensioni e colori incarni lo spirito di squadra e la passione per l'endurance. Questo design non solo celebra la storica competizione, ma sottolinea anche l'unità e la forza collettiva del team.

L'ambizione di Peugeot per il 2024 è chiara. Linda Jackson, CEO del Brand PEUGEOT, ha espresso il desiderio del team di vincere, nonostante la crescente competizione. "Il nostro obiettivo rimane quello di dominare le gare. Siamo pronti a lasciare il nostro segno in questo sport," ha dichiarato Jackson. Jean-Marc Finot, Senior VP di Stellantis Motorsport, ha sottolineato l'importanza degli aggiornamenti tecnici e l'ottimismo per le prestazioni future.

Con la prossima gara al 6 Ore di Imola, PEUGEOT mira a continuare il suo impegno verso l'eccellenza e la vittoria. La PEUGEOT 9X8 versione 2024 rappresenta non solo un passo avanti nel design e nella tecnologia, ma anche un simbolo dell'infaticabile dedizione e del lavoro di squadra che caratterizzano Peugeot Sport e il suo spirito competitivo nel WEC.