Peugeot 9X8, molto più che un'auto da corsa

Molto più di un’auto da corsa, la nuova Peugeot 9X8 è già un oggetto iconico, grazie alle sue linee rivoluzionarie e ad una serie di novità tecniche che la rendono unica.

Per creare la nuova hypercar ibrida 9X8, il team del design Peugeot ha lavorato moltissimo sulla sua postura felina, su linee fluide esaltate da tocchi di sportività, fiancate slanciate e strutturate e, naturalmente, la firma luminosa con i tre artigli, caratteristica della casa del Leone. Affusolata ed elegante, Peugeot 9X8 suscita emozioni e incarna la velocità. Un altro segno distintivo del know-how del design di Peugeot è l'abitacolo, basato sul concetto dell'i-Cockpit, progettato nella sua totalità per offrire ai piloti maggiore ergonomia e intuitività. Altra caratteristica sorprendente è l'assenza di un alettone posteriore, che le conferisce una morfologia unica.

Al momento della creazione di Peugeot 9X8, sono stati profusi molti sforzi nella realizzazione del posteriore. Seguendo lo schizzo originale di una vettura pronta a fare un balzo in avanti, l’abitacolo è lievemente inclinato in tale direzione e c’è un avvolgimento molto particolare visibile sulla ruota posteriore. Con la sua propulsione ibrida a 4 ruote motrici, Peugeot 9X8 associa un motore V6 2.6 litri biturbo da 500 kW (680 CV) collocato in posizione posteriore a un motore/generatore elettrico da 200 kW (272 CV) in posizione anteriore. Matthias Hossann, direttore del design di Peugeot, ha spiegato che “per individuare il tema della nostra futura auto da corsa, abbiamo prima lanciato un concorso tra designer. Abbiamo ricevuto molte proposte: questo progetto ha suscitato un grandissimo entusiasmo, con la prospettiva di vedere un giorno la nostra creazione competere con le Case più prestigiose del mondo sulla più mitica delle piste”.

“Una volta scelto il tema con l'aiuto degli ingegneri di Peugeot Sport, è iniziato il lavoro comune. Guidati dalle performance, su cui non sono stati fatti compromessi, e nell’ambito di un regolamento innovativo, gli ingegneri hanno lasciato massima libertà alla creatività per sviluppare il design della Hypercar. 9X8 incarna così il Dna del nuovo regolamento Hypercar, presentando allo stesso tempo le caratteristiche essenziali di una Peugeot. Sarà una pietra miliare nella storia delle gare di durata”.