Peugeot e-2008 si aggiudica il Trofeo dell’Argus 2021

PEUGEOT ha riscosso molti successi ai Trofei dell‘Argus degli anni precedenti. In particolare, PEUGEOT 208 ha vinto il premio di "Auto Argus 2020". Lo stesso vale per l’ammiraglia PEUGEOT 508 che ha vinto il premio "Auto Argus 2019". Il Marchio del Leone ha anche ricevuto premi in molte altre categorie.

In un momento di transizione energetica, il premio SUV elettrico 2021 assegnato a PEUGEOT e-2008 è un nuovo riconoscimento per il Marchio PEUGEOT e per la vincente strategia nella transizione energetica.

PEUGEOT 2008 si pone al centro del segmento dei SUV compatti dando il suo contributo a ciò che ha reso oggi la gamma del Leone così vincente: affermazione attraverso il design distintivo e differenziazione attraverso l'innovazione e la tecnologia.

Questo primo SUV elettrico PEUGEOT offre l'accesso a un nuovo mondo di sensazioni. 100% elettrico, il guidatore beneficia di un elevato livello di brillantezza, in totale silenziosità di funzionamento e assenza di vibrazioni.

Caratteristica distintiva del Marchio PEUGEOT, il comportamento dinamico del Nuovo SUV PEUGEOT e-2008 è stato oggetto di un'attenzione particolare e offre un piacere di guida paragonabile alle versioni benzina e Diesel.

"Sono appena arrivata a ricoprire la carica di Direttrice Generale del Marchio PEUGEOT, sono molto orgogliosa e onorata di ricevere questo Trofeo Argus per PEUGEOT e-2008. L'assegnazione di questo trofeo dimostra il potere seduttivo di questo modello e premia le sue notevoli prestazioni. Questo esprime perfettamente il nostro concetto di transizione energetica, poiché il 100% della nostra gamma sarà elettrificato entro il 2025” -Linda JACKSON – Direttrice Generale del Marchio PEUGEOT.

Questo premio viene assegnato da una giuria di 18 giornalisti esperti e specialisti dell'Argus. La classificazione è stabilita secondo i seguenti criteri: prezzo di acquisto del nuovo, valore residuo, consumi e fruizione dei servizi (qualità, comfort, guidabilità e design).

PEUGEOT e-2008 è salito sul primo gradino del podio contro avversari del calibro di Audi e-tron Sportback, Mazda MX-30 e Volvo XC40 P8.