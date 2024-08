PEUGEOT E-3008: 50.000 ordini in due mesi, il 25% per la versione elettrica

Il nuovo PEUGEOT E-3008 è un vero successo, con 50.000 ordini ricevuti in soli due mesi dal lancio in Europa.

Di questi, il 25% riguarda la versione 100% elettrica, a testimonianza dell'interesse crescente verso la mobilità sostenibile.

Lanciato a marzo in Francia e successivamente nei principali mercati europei a maggio, il PEUGEOT E-3008 ha superato le aspettative, dimostrando il fascino del suo design nuovo ed efficiente. Questo SUV fastback colpisce per il suo look audace e le prestazioni eccellenti, grazie alla nuova piattaforma STLA Medium di Stellantis che garantisce un'autonomia elettrica fino a 680 km.

Un design accattivante e innovativo

Il PEUGEOT E-3008 non passa inosservato. Il suo design moderno e il PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® di nuova generazione offrono un'esperienza di guida immersiva e intuitiva. Il cruscotto ergonomico e i comandi digitali, insieme a una vasta gamma di servizi connessi, rendono ogni viaggio un piacere.

Prestazioni e versatilità

Il SUV è disponibile in tre propulsori: elettrico da 210 CV, ibrido 136 e-DCS6 e ibrido plug-in 195 e-DCS7. Inoltre, la maggior parte degli ordini riguarda la versione di fascia alta GT, che rafforza la strategia mainstream superiore del marchio PEUGEOT.

Impegno nella transizione elettrica

Questo successo conferma l'impegno di PEUGEOT nel supportare i propri clienti nella transizione verso l'elettrificazione. Il marchio offre veicoli che soddisfano le esigenze di una clientela sempre più attenta all'ambiente. Con un mix elettrico del 25%, superiore alla media del segmento, il PEUGEOT E-3008 entusiasma per le sue innovazioni.

Produzione e qualità francesi

Progettato, sviluppato e prodotto a Sochaux, in Francia, il PEUGEOT E-3008 incarna l'eccellenza tecnologica francese. L'azienda propone anche il programma ALLURE CARE per tutta la gamma di autovetture elettriche, fornendo una copertura completa della garanzia del veicolo fino a 8 anni o 160.000 km.

Futuri sviluppi

PEUGEOT non si ferma qui. Nei prossimi mesi, l'offerta sarà ampliata con la versione Electric 320 Dual Motor AWD e la tanto attesa Electric 230 Long Range, che offrirà un'autonomia record di 680 km. Questi nuovi modelli promettono di aumentare ulteriormente il mix di veicoli elettrici del marchio.

PEUGEOT E-3008 rappresenta un traguardo importante per il marchio, combinando design, innovazione e sostenibilità, e ponendosi come leader nella transizione verso una mobilità elettrica.