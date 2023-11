Peugeot E-3008 finalista di Car of the Year 2024

Il 27 novembre 2023, i 59 membri della giuria dell'European Car of the Year (COTY), in rappresentanza di 22 paesi di tutto il continente, hanno scelto il nuovo PEUGEOT E-3008,

tra i 28 modelli semifinalisti, per unirsi agli altri sei contendenti nella fase finale del premio di Auto dell’Anno 2024. È la settima volta negli ultimi 10 anni che un modello PEUGEOT viene selezionato come finalista.

PEUGEOT ha trasformato la 3008, portandola a un livello completamente nuovo in termini di design, piacere di guida e aggiungendo prestazioni elettriche ai vertici della categoria per creare la nuova E-3008:

IL FASCINO di un SUV fastback dal design reinventato ed efficiente.

EMOZIONE suscitata dal nuovo i-Cockpit® panoramico che porta il piacere di guida a un livello completamente nuovo.

EXCELLENCE che combina prestazioni e un'autonomia completamente elettrica fino a 700 km, grazie alla nuova piattaforma STLA-Medium di Stellantis.

Non ci sono categorie, suddivisioni o classi. Ci può essere un solo vincitore del Car Of The Year e il vincitore dell'edizione 2024 sarà annunciato il 26 febbraio a Ginevra (Svizzera).

Con la nuova E-3008, PEUGEOT entra a far parte dell'esclusiva lista dei finalisti del premio European Car of the Year per la settima volta dal 2013. La nuova 408 è stata scelta alla fine del 2022, la 308 alla fine del 2021, la 208 alla fine del 2019 (vincitrice nel 2020), la 508 (Hatchback e SW) alla fine del 2018, la 3008 alla fine del 2016 (vincitrice nel 2017) e la precedente generazione 308 (Hatchback e SW) alla fine del 2013 (vincitrice nel 2014).

Il premio COTY è il più ambito nel settore automobilistico. I suoi 59 giudici provengono da 22 paesi europei. Ognuno di loro ha scelto i propri 7 finalisti da una lunga lista di 28 contendenti. Puoi dare un'occhiata all'elenco dei candidati e dei finalisti sul sito web dell'Auto dell'Anno: https://www.caroftheyear.org.

Il nuovo PEUGEOT E-3008, il SUV Fastback elettrico di livello superiore, è stato potenziato grazie alla nuovissima piattaforma STLA-Medium di Stellantis che debutta con il PEUGEOT E-3008. Questa piattaforma innovativa è stata progettata per essere la migliore della categoria per i criteri più importanti per i clienti: autonomia (fino a 700 km), tempo di ricarica (100 km in 10 minuti), piacere di guida, prestazioni, efficienza del design (meno di 14kWh / 100 km) e servizi connessi (Trip Planner, ricarica intelligente, funzioni remote e aggiornamenti 'Over-The-Air').

Il nuovo PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® esalta il piacere di guida con uno spettacolare schermo HD curvo flottante da 21" che riunisce l'head-up display e lo schermo touch centrale.

È già disponibile per gli ordini in molti paesi europei, tra i quali l’Italia, e le prime consegne inizieranno nella primavera del 2024.

Thierry Lonziano, Direttore del brand Peugeot in Italia ha dichiarato; “Entro il 2025 abbiamo l'ambizione di diventare il leader dei veicoli elettrici in Europa. PEUGEOT E-3008 è al centro della strategia elettrica del nostro marchio, che si compone di nove vetture e tre veicoli commerciali leggeri, e la rende la gamma più ampia ed efficiente di qualsiasi altro marchio generalista”.