Peugeot festeggia 210 anni di continue sfide per ripensare la mobilità

Il 26 settembre 2020 PEUGEOT ha festeggiato i suoi 210 anni di audacia, passione ed innovazione. Dalla rivoluzione della moda del XIX secolo a quella della mobilità, con biciclette e automobili, il Marchio PEUGEOT ha sempre sfidato le regole per ripensare gli standard della mobilità.

In più di 2 secoli, il mondo è cambiato. Negli ultimi dieci anni sono avvenuti molti cambiamenti nella nostra vita quotidiana. Sempre più veloce: non solo digitalizzazione e ultra-connessione ovviamente, ma anche nuovi modi di pensare, nuove modalità di consumo e nuove tipologie di mobilità.

In tutto questo tempo, pur rimanendo al vertice, PEUGEOT è anche cambiata molto, aprendo nuove strade per concepire un nuovo concetto di mobilità, per offrire ai mercati nuovi veicoli di successo… e, naturalmente, per sviluppare la mobilità elettrica. È per celebrare questo anniversario e onorare questa alleanza di uomini e donne che PEUGEOT ha sviluppato per 2 mesi un programma di eventi unici e celebrativi:

Per celbrare questo importante evento, è stato creato un logo dedicato ai 210 anni della casa del Leone.

Dal 24 agosto alla fine del 2020: una campagna internazionale di comunicazione fa leva sulla lunga tradizione del brand per presentare ai Clienti i nuovi modelli recentemente introdotti in gamma.

A settembre e ottobre, un piano editoriale dedicato ai social network con la pubblicazione di 13 film che ripercorrono i grandi momenti del Marchio: la PEUGEOT 205, Le Mans 1993, PEUGEOT al WRC, I dipendenti PEUGEOT, e-Legend Concept, Pikes Peak, Les Charlatans alla Indy 500, la PEUGEOT 404, Armand PEUGEOT, la PEUGEOT Type 1, la PEUGEOT 401 Eclipse, i 6 premi COTY, l’avventura Dakar.

Dal 1 settembre al 30 ottobre, ingresso a 1 € per tutti i visitatori del Museo de l’Aventure PEUGEOT a Sochaux.

Da metà settembre è stata commercializzata nella boutique online la collezione di prodotti lifestyle PEUGEOT dedicata alla celebrazione dei 210 anni del Brand. Destinata ai fan, questa collezione "Since 1810", stampata con il logo bianco su sfondo nero, è senza tempo e include oggetti culinari, tra cui un macinapepe, una linea di abbigliamento e un set in modellini di due emblematici modelli PEUGEOT. Per i rivenditori, le "chicche" firmate "210 anni" e destinate ai loro Clienti (spilla portachiavi, borsa di tela), portano con orgoglio il logo nero su sfondo bianco.

Dal 28 settembre 2020 sull'account Instagram di PEUGEOT MOTOCYCLES, l'elezione della 2 ruote più emblematica tra una selezione di 12 modelli storici o più recenti.

Con l'inizio dell'attività motociclistica avvenuto nel 1898, PEUGEOT MOTOCYCLES è il primo Marchio di mezzi a 2 o 3 ruote ancora in attività. Tra le innovazioni da ricordare:

o 1982: primo scooter con carrozzeria in plastica in Europa

o 1996: Scoot’Elec, primo scooter elettrico prodotto

o 2003: Elystar 125, primo scooter 125 cm3 dotato di ABS