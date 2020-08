Peugeot festeggia 210 anni di passione e innovazione

Per celebrare i 210 anni di storia del Marchio del Leone i designer del PEUGEOT Design Lab hanno creato un logo specificoUn logo che firmerà tutti gli eventi legati a questa celebrazione.

Il Leone, ambasciatore del Brand, è qui rappresentato di profilo e sottolineato da una freccia. Si riferisce al più antico logo PEUGEOT esistente (registrato nel 1858) e che simboleggia le tre qualità delle lame PEUGEOT originariamente prodotte dal Marchio: flessibilità, resistenza dei denti e velocità di taglio. La freccia rimarca il concetto di velocità.

Il simbolo "210 anni" è un riferimento alla storia del Marchio, ma anche ai suoi prossimi 210 anni di vita. I colori bianco e nero del logo sottolineano la sobrietà e la frugalità, leit motiv di PEUGEOT. Il cerchio in cui è inserito il Leone afferma il logo come emblema, un simbolo che tutti saranno orgogliosi di far proprio.

"2.1.0. Let's Go "è lo slogan della campagna internazionale che verrà messa on air per celebrare questa importante ricorrenza. È’ un cenno ai 210 anni di storia di PEUGEOT, un brand longevo e sereno, che ha attraversato una storia segnata dagli eventi. Il messaggio “By your side to keep you going” è rivolto ai Clienti che il Brand sostiene e supporta nei momenti chiave della loro vita. Un film specifico sulla storia del Marchio sarà trasmesso sui social network il 26 settembre, giorno esatto in cui ricorrono i 210 anni di PEUGEOT. Una campagna globale che coinvolgerà quindi anche i social network, attraverso i quali diffonderà i valori di questa importante ricorrenza per il Marchio PEUGEOT. #210YEARSWITHPEUGEOT

Dal 1 al 26 settembre ci sarà la possibilità di eleggere la PEUGEOT più emblematica degli ultimi due secoli. Ci sarà una sola vincitrice, quella che ha ricevuto il plebiscito pubblico, la PEUGEOT definitiva!

Al termine di questa competizione, i team del Design PEUGEOT, guidati dal loro Direttore Matthias HOSSANN, lavoreranno ad una sorpresa che sarà svelata ad ottobre e che, senza dubbio, rappresenterà un nuovo gioiello nella lunga storia del Marchio del Leone.

Il culmine delle celebrazioni sarà raggiunto con due esclusivi eventi digital organizzati a settembre:

Il 24 settembre, un evento digital riservato alla Stampa internazionale al mattino e alla rete di Concessionari nel pomeriggio

Il 26 settembre, data esatta del 210 ° anniversario, un evento digital per i social network, trasmesso sulle nostre piattaforme Twitter, Instagram, Facebook e Linkedin

Durante questi due giorni, ci saranno diverse sorprese per il pubblico!

L'ingresso al Museo de l’Aventure PEUGEOT di Sochaux è offerto al pubblico al prezzo simbolico di 1 € per tutto il mese di settembre e ottobre.

Il Museo de l’Adventure PEUGEOT è uno dei luoghi più iconici, principale testimone di due secoli della saga industriale del Marchio del Leone. Si trova a Sochaux, immerso nella storica roccaforte delle produzioni del Marchio del leone, dal 1810 ad oggi.

Infine, il 2, 3 e 4 ottobre, si terrà l'edizione 2020 dell'International Aventure Peugeot Meeting (IAPM) nei dintorni di Sochaux. Questo evento eccezionale, riservato ai membri di PEUGEOT Adventure, riunirà 130 equipaggi per 3 giorni, lungo un rally di 300 km attraverso i paesaggi del Doubs – a bordo di vetture che vanno dalla PEUGEOT 201 alla PEUGEOT RCZ.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina IAPM 2020: https://iapm2020.fr/

La Casa del Leone ha messo a disposizione dei propri clienti e fans due collezioni di prodotti PEUGEOT lifestyle dedicate alla celebrazione del 210° Anniversario del Marchio e che saranno in vendita a fine settembre sullo store online https://boutique.peugeot.com

I fan di PEUGEOT potranno scegliere magliette, felpe o cappellini, ed anche zaini, spille o portachiavi, che li accompagneranno quotidianamente.