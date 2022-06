Peugeot lancia "Click and Drive”

Il canone comprende l'utilizzo della vettura e tutti i servizi collegati, e viene oggi reso disponibile anche per i modelli 100% elettrici ed ibridi plug-in PEUGEOT.

Con 5 semplici passaggi, direttamente da casa ed in qualunque momento, si entra in una nuova era della mobilità, completamente digitale.

Così come il futuro della mobilità poggia su un'evoluzione delle propulsioni grazie ai modelli ibridi ed elettrici a basse emissioni, allo stesso modo l'accesso al futuro si semplifica grazie a nuove formule di utilizzo delle vetture che permettono di avvicinarsi all’auto in maniera 100% digitale.

Semplicità e libertà sono le due parole chiave con cui PEUGEOT prosegue il proprio percorso evolutivo. È subito evidente osservando la gamma prodotto, che già oggi offre una variante elettrificata per quasi ognuno dei modelli.

La libertà di scegliere si affida alla concretezza della propulsione 100% elettrica, oppure ibrida plug-in, in affiancamento ai tradizionali motori endotermici. Allo stesso tempo non è più indispensabile possedere un'auto per entrare nella nuova dimensione “PEUGEOT CLICK AND DRIVE” con cui la Casa del Leone elimina ogni vincolo di possesso rendendo l’esperienza cliente facile, veloce e gestibile direttamente online.

Con cinque semplici passaggi, dal sito web dedicato ( https://www.noleggioaprivati.it/peugeot-clickanddrive/ ) si arriva a noleggiare una nuova PEUGEOT con un percorso interamente digitale, gestibile 24/7: tutti i giorni della settimana, a qualunque ora.

Una formula pensata per un nuovo livello di serenità, grazie al canone che include l'utilizzo della vettura e tutti i servizi collegati: bollo, assicurazione e manutenzione. Lo scorso mese, il servizio è stato inaugurato per i modelli con motore endotermico, Diesel o benzina.

Oggi, questa innovativa formula si estende ai modelli con propulsione 100% elettrica e ibrida plug-in, guardando a quel futuro che in casa PEUGEOT è già iniziato da tempo.

Una scelta molto facile da fare. Si possono personalizzare diversi elementi del piano:

3 diverse durate, 24, 36 o 48 mesi

3 diverse percorrenze annuali, 10, 15 o 20 mila km ogni 12 mesi

Possibilità di anticipo zero

Scelta tra diversi colori di carrozzeria

Un esempio? PEUGEOT e-208 100% elettrica in allestimento Allure Pack ha un canone mensile di 439 euro IVA inclusa al mese, con un anticipo di 5.500 euro, una durata di 48 mesi ad un chilometraggio annuale di 10.000 km. Se si volesse, per poco più di 70 euro aggiuntivi ci si potrebbe mettere al volante di Nuova 308 SW HYBRID, con le stesse personalizzazioni indicate sopra.