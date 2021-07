Peugeot presenta il trolley da cabina

Pratico, con le sue quattro ruote, resistente e leggero, è ideale per i weekend o i viaggi di lavoro. Questo nuovo trolley da cabina è disponibile sulla boutique on-line https://boutique.peugeot.com.

PEUGEOT ha scelto SAMSONITE per realizzare e commercializzare il suo trolley da cabina. I due marchi affermano così il loro posizionamento generalista alto di gamma nei rispettivi settori e puntano a sedurre i viaggiatori. L'iconico design a forma di conchiglia del trolley è caratteristico della gamma di valigie rigide di Samsonite. Lo stemma adorno di una testa di Leone di profilo, il nuovo logo PEUGEOT, è evidenziato dal sobrio colore nero di questa valigia.

Il nuovo trolley da cabina con il logo PEUGEOT è il modello SAMSONITE C-Lite. Il suo materiale CURV, solido ma leggero, fornisce una resistenza estrema. Le sue dimensioni (55 di altezza x 40 di larghezza x una profondità che varia da 20 a 23 cm con espandibilità) e il suo peso di 2,1 kg lo rendono un compagno ideale per i week end, per i brevi viaggi in auto, treno o aereo. Le sue quattro ruote, la maniglia bitubo estraibile per il traino e la maniglia telescopica facilitano gli spostamenti.

Questa nuova valigia multiuso, prodotta in Europa, completa la linea di valigie PEUGEOT, così come la gamma di abbigliamento e prodotti firmati con la nuova identità del brand. È disponibile oggi sulla boutique on-line https://boutique.peugeot.com. Questa collaborazione con Samsonite potrebbe sfociare in altri modelli: appuntamento a settembre 2021!