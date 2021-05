Peugeot schiera una flotta 100% eco-responsabile al Roland Garros 2021

Peugeot partner ufficiale del torneo di tennis del Roland-Garros (Open di Francia) per il 38° anno consecutivo, PEUGEOT fornirà, per la prima volta nel 2021, una flotta di veicoli 100% elettrificati per il trasporto di giocatori, VIP e addetti. PEUGEOT fa così dell'Open di Francia il primo evento sportivo di livello mondiale ad essere associato ad una mobilità totalmente elettrificata.

Composta per due terzi da modelli ibridi plug-in e per un terzo da modelli 100% elettrici, la flotta di 162 veicoli PEUGEOT presente al Roland-Garros ha un impatto ambientale eccezionalmente basso: le emissioni medie di CO 2 per veicolo sono di soli 22,7 g per chilometro e sono 7,5 volte inferiori a quelle del 2019.

Questa riduzione sostanziale delle emissioni dimostra la volontà di PEUGEOT di contribuire in modo significativo a preservare la qualità dell'aria della zona di Porte d'Auteuil a Parigi. Dimostra anche la ricchezza della gamma PEUGEOT in termini di veicoli eco-responsabili con basse emissioni di CO 2 .

Il torneo parigino del Grande Slam sarà anche l'occasione per PEUGEOT di presentare, davanti alle telecamere e a un pubblico mondiale, la sua nuova immagine di marca caratterizzata anche da un logo ridisegnato, così come la sua nuova vetrina tecnologica, la nuova 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED.

Quanto a Novak Djokovic, N°1 del mondo della classifica ATP e ambasciatore PEUGEOT, il campione indosserà il brand del leone sulla sua polo, in tutte le sfide che affronterà sui campi in terra battuta del Roland-Garros.

Questa flotta 100% elettrificata è perfettamente coerente con il processo di transizione energetica del Marchio del Leone, orgoglioso di essere il partner della mobilità eco-responsabile del torneo del Roland-Garros.

La flotta di 162 veicoli dedicati al trasporto dei giocatori, VIP e addetti è composta da 6 modelli elettrificati dell’attuale gamma PEUGEOT:

Nuova 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED esprime la quintessenza della competenza tecnica degli ingegneri di PEUGEOT SPORT. Con il suo sistema di trazione integrale elettrificata e il gruppo propulsore benzina/ibrido plug-in con una potenza complessiva di 360 CV, è l'auto di serie più potente mai costruita da PEUGEOT. Inventa i codici per una nuova performance virtuosa e responsabile: la Neo-Performance. 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED vanta livelli di emissioni estremamente bassi, ed è omologata secondo il protocollo WLTP a 46 g CO 2 /km, l’equivalente di un consumo di 2,03 litri di carburante per 100 km.

La PEUGEOT 508 HYBRID adotta una motorizzazione PLUG-IN HYBRID con una potenza complessiva di 225CV ed emissioni di C0 2 estremamente contenute: PEUGEOT 508 HYBRID è omologata a 29g di C0 2 /km (1,3L/100km) e offre un'autonomia di 54 km in modalità 100% elettrica (WLTP).

PEUGEOT 3008 GT HYbrid 225 e-EAT8 abbina una motorizzazione benzina PureTech da 180 CV a un motore elettrico da 110 CV in grado di offrire una potenza combinata di 225 CV ed è abbinato a un cambio automatico e-EAT8 a otto rapporti. Le emissioni omologate sono di 30g di CO 2 /km e offre fino a 56 km di autonomia in modalità 100% elettrica (WLTP).

PEUGEOT e-2008 è il primo SUV 100% elettrico prodotto da PEUGEOT. Offre l'accesso a un nuovo mondo di sensazioni. Una dinamica di alto livello è associata a una totale silenziosità di funzionamento e a una perfetta assenza di vibrazioni, senza emissioni di CO 2 .

PEUGEOT e-TRAVELLER, dotato di motorizzazione 100% elettrica, è l’alleato della mobilità per gli spostamenti personali e professionali. Il suo powertrain eroga una potenza massima di 136 CV e una coppia di 260 Nm, disponibile istantaneamente, senza vibrazioni, senza rumore, senza passaggi di marcia, senza odore e, naturalmente, senza emissioni di CO2. PEUGEOT e-TRAVELLER è disponibile con 2 diverse capacità di batteria in grado di garantire fino a 330 km di autonomia (WLTP). Proposto in molteplici configurazioni adatte al trasporto di persone, con uno stile elegante, senza scendere a compromessi sulle prestazioni e in grado di accedere ai centri delle città con le norme più restrittive in termini di emissioni, PEUGEOT e-Traveller offre un ambiente interno ricercato.

PEUGEOT e-EXPERT, eletto INTERNATIONAL VAN OF THE YEAR 2021, è un furgone compatto 100% elettrico. Può accedere ai centri città senza limitazioni. È proposto con due livelli di autonomia, grazie alle batterie agli ioni di litio da 50 kWh o da 75 kWh.

Tutti i veicoli della flotta sono contrassegnati dal logo del Roland-Garros, dal nuovo logo PEUGEOT e dalla scritta “partner ufficiale”. L'adesivo con il claim "Move to electric", posizionato sul lunotto dei veicoli, è poi un invito a partecipare alla transizione energetica.