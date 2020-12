Peugeot svela tre nuovi orologi senza tempo

PEUGEOT presenta tre nuovi orologi dal design elegante, con un quadrante contemporaneo laminato di colore grigio o nero con incisa la scritta "PEUGEOT SINCE 1810". Prodotti senza tempo dotati anche di datario. Il cinturino in pelle impunturato o il bracciale in metallo intrecciato danno un tocco finale di eleganza. Precisi e resistenti, sono dotati di movimento al quarzo e sono impermeabili fino a 50 metri. Questi orologi si chiamano "Armand", in omaggio al fondatore della divisione automobilistica della Casa del Leone.

Tre diversi modelli:

• Orologio “Armand” con cassa in acciaio satinato (diametro 36 mm), quadrante laminato grigio e bracciale in metallo intrecciato “Milano”.

• Orologio "Armand" con cassa in acciaio satinato (diametro 41 mm), quadrante laminato grigio e cinturino in pelle nera.

• Orologio "Armand" con cassa "Antic Silver" in acciaio satinato (diametro 41 mm, aspetto patinato), quadrante nero, cinturino in pelle "Camel", fondello con inciso "PEUGEOT LEGEND".

I designer del PEUGEOT DESIGN Lab hanno progettato gli orologi "SINCE 1810" in maniera rigorosa. La cassa unisce curve pulite, superfici levigate e fianchi snelli, un riflesso dello stile delle ultime automobili PEUGEOT. La finitura lucida della cassa le conferisce una finitura "da orologiaio", ereditata dal know-how di PEUGEOT nella lavorazione dell'acciaio. Il pulsante di regolazione dell'ora è firmato "PEUGEOT" e sul retro della cassa è inciso "PEUGEOT" o "PEUGEOT LEGEND".

Questi nuovi orologi "Armand, SINCE 1810" sono disponibili nello store online https://boutique.peugeot.com e completano la collezione di abbigliamento, lifestyle e accessori da tavola, celebrando ancor più il 210° anniversario di PEUGEOT.