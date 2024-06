PIRELLI: Focus su tecnologia e sostenibilità al The Tire Cologne 2024

Pirelli fa una dichiarazione forte a The Tire Cologne 2024, la principale esposizione europea di pneumatici, presentando nuove soluzioni che mettono in evidenza tecnologia avanzata e impegno per la sostenibilità.

Il P Zero Winter 2, progettato per veicoli ad alte prestazioni, è il protagonista con la sua classificazione di aderenza sul bagnato di classe A su tutte le misure al lancio. In particolare, 13 misure sono dotate della tecnologia Elect, specifica per veicoli BEV e PHEV, incorporando oltre il 50% di materiali naturali o riciclati. Questo risultato è certificato da terzi e sarà esposto in un'area dedicata dello stand Pirelli focalizzata sulle materie prime sostenibili.

Viene anche presentata una versione speciale del P Zero Winter 2 adattata per la BMW Serie 7. Questo pneumatico si distingue come il primo invernale per autovetture a ottenere la “classe A” nella resistenza al rotolamento, una caratteristica fondamentale per i veicoli elettrificati per migliorare l'efficienza energetica e prolungare l'autonomia della batteria.

Inoltre, Pirelli introduce il Powergy Winter e il Powergy All Season SF, completando la gamma Powergy per soddisfare gli automobilisti che cercano cambi gomme convenienti senza compromessi su sicurezza, efficienza o comfort. Il Powergy All Season SF, con le sue marcature M+S e 3PMSF, garantisce la conformità alle normative sui pneumatici invernali in tutta Europa, mentre il Powergy Winter è progettato per il cambio stagionale delle gomme, offrendo una guida sicura su strade asciutte, bagnate e innevate.

L'esposizione includerà anche il P Zero Trofeo RS, dotato di tecnologia Pirelli Cyber Track Adrenaline. Sviluppato per l’Audi RS 4 Avant edition 25 years, questo pneumatico offre un assistente virtuale tramite app, migliorando l'esperienza di guida in pista.

Pirelli P Zero Winter 2: Il Massimo degli Pneumatici Invernali per Auto di Alta Gamma

Il P Zero Winter 2 è stato progettato con tecnologia avanzata delle lamelle 3D per un miglior controllo sulla neve e vanta la classe A di aderenza sul bagnato su tutta la gamma. Oltre il 50% dei materiali utilizzati nelle misure con tecnologia Elect sono naturali o riciclati, come certificato dagli standard ISO 14021.

Il design del pneumatico, ora direzionale anziché asimmetrico, migliora le prestazioni su neve e aumenta la frenata e la maneggevolezza su strade asciutte. Le lamelle 3D garantiscono efficacia costante per tutta la durata del pneumatico, mentre i solchi principali del battistrada, collegati da solchi minori, migliorano l'aderenza su superfici scivolose. La mescola del battistrada è bilanciata per la sicurezza nelle diverse condizioni invernali, raggiungendo il massimo livello di aderenza sul bagnato.

La linea di ricambio comprende 35 misure da 18 a 22 pollici, con progetti in corso con importanti costruttori automobilistici come Mercedes e Aston Martin. BMW ha già omologato il P Zero Winter 2 come equipaggiamento invernale per la Serie 7, riconoscendo le sue prestazioni nel mantenere il piacere e il comfort di guida della berlina elettrica anche in inverno. Questo pneumatico è anche il primo invernale a ottenere la "classe A" nella resistenza al rotolamento.

Completamento della Gamma Powergy: Pneumatici All Season SF e Winter

I nuovi pneumatici Powergy Winter e Powergy All Season SF sono dedicati agli automobilisti di crossover, SUV, berline e monovolume, offrendo una soluzione conveniente per il cambio gomme senza rinunciare a sicurezza, efficienza e comfort.

Powergy All Season SF è ideale per chi necessita di un unico pneumatico conforme alle normative europee tutto l'anno. Le sue marcature M+S e 3PMSF certificano che è adatto a condizioni invernali severe. La combinazione del design del battistrada e delle lamelle 3D permette al pneumatico di adattarsi a diverse condizioni, passando da una configurazione estiva rigida a una invernale che aderisce efficacemente sulla neve. Disponibile in 19 misure da 15” a 19”, sarà sul mercato da agosto.

Powergy Winter è per gli automobilisti che preferiscono il cambio stagionale delle gomme, garantendo una guida sicura su strade asciutte, bagnate e innevate durante l'inverno. Le lamelle a geometria variabile si adattano con l'usura del battistrada, aumentando la superficie e l'efficacia. Disponibile in 21 misure da 15” a 19”, sarà nei punti vendita dall'autunno.