Pirelli P Zero: un record dopo laAltro al Nürburgring Nordschleife dal 2019

Dal 2019, i pneumatici Pirelli P Zero hanno siglato oltre un record all’anno sul celebre circuito del Nürburgring Nordschleife, superando i limiti delle performance su una delle piste più impegnative al mondo.

Dalle supercar elettriche ai SUV e alle compatte sportive, ogni categoria di auto ha potuto contare sulle soluzioni tecnologiche di Pirelli per stabilire nuovi primati, in particolare con le linee P Zero e P Zero Trofeo R. I recenti record del 2024, ottenuti da Audi RS 3 e RS Q8, hanno ulteriormente confermato l'eccellenza dei pneumatici della casa italiana.

Audi RS 3 e RS Q8: nuovi record nel 2024

Nel 2024, Audi ha stabilito due nuovi primati con i pneumatici Pirelli al Nürburgring. L’Audi RS 3 ha conquistato il miglior tempo nella categoria delle compatte, completando il circuito in 7:33.123 grazie ai P Zero Trofeo R, pneumatici semi-slick progettati per massimizzare la tenuta e la precisione in pista. Il SUV Audi RS Q8, equipaggiato con i P Zero, ha ottenuto il record per la sua categoria con un tempo di 7:36.698, superando il precedente primato e consolidando la leadership della gamma P Zero anche nel segmento dei SUV ad alte prestazioni.

Un track record di successo

L’impegno di Pirelli nel testing estremo dei suoi pneumatici sul Nürburgring si è tradotto in una lunga serie di record. Nel 2023, i P Zero Trofeo RS hanno supportato la Porsche Taycan Turbo GT nel registrare un tempo di 7:07.55, stabilendo un nuovo record per le auto elettriche di serie. Nel 2022, un’altra Taycan, la Turbo S, aveva già raggiunto il primato con i P Zero Corsa. La gamma P Zero, inoltre, si è distinta con il SUV Porsche Cayenne Turbo GT e più di recente con il crossover Hyundai Ioniq 5 N, segnando un tempo eccezionale di 7:45.59.

La tecnologia Pirelli per prestazioni estreme

Pirelli continua a collaborare con le principali case automobilistiche, in particolare tedesche, per sviluppare pneumatici su misura che combinano sicurezza e performance. In particolare, i P Zero Trofeo RS sono progettati per rispondere alle esigenze delle vetture elettriche grazie alla tecnologia Pirelli Elect, che garantisce grip e stabilità anche in condizioni di pista estrema. L’innovazione continua di Pirelli rafforza la reputazione del marchio, confermando la sua capacità di spingere i confini delle performance e di ridefinire nuovi standard per i pneumatici ad alte prestazioni.