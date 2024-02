Pirelli svela il pneumatico All Season SF3, ideale per tutte le stagioni

Nasce il cinturato Pirelli All Season SF3, l'ultima innovazione nel campo degli pneumatici quattro stagioni, ideale per vetture medie e compatte.

Pensato per chi vive la città quotidianamente, questo pneumatico promette sicurezza e affidabilità in ogni stagione, grazie a un mix di tecnologie all'avanguardia.

Il Cinturato All Season SF3 si distingue per le sue eccezionali capacità di frenata in varie condizioni meteorologiche, ottenendo la massima valutazione, classe “A”, sull'etichetta europea per il grip sul bagnato. Questo risultato è supportato dalla certificazione 3PMSF per l'efficacia su neve e da prestazioni su asciutto paragonabili a quelle di un pneumatico estivo, grazie ai test Dekra e al riconoscimento del Performance Mark da parte dell'ente TÜV SÜD.

Il segreto di tali prestazioni risiede nella tecnologia del battistrada adattivo con lamelle 3D, che migliora l'aderenza su neve mantenendosi efficace per tutta la durata del pneumatico. Questa tecnologia, insieme a un innovativo mix di materiali, consente agli intagli del battistrada di mantenere la loro efficacia anche con l'usura, trasformando il disegno da invernale a estivo sotto sforzo, migliorando così frenata, tenuta di strada e precisione di guida.

L'efficacia del Cinturato All Season SF3 non si limita alle prestazioni su strada; l'attenzione al comfort è evidente nella riduzione della rumorosità, ottenendo la classe “A” o “B” sull'etichetta europea. Questo aspetto è particolarmente importante per chi utilizza l'auto in ambiente urbano, dove il comfort acustico contribuisce significativamente alla qualità della guida.

L'ampio range di temperature in cui il Cinturato All Season SF3 mantiene le sue prestazioni è frutto dell'introduzione di nuovi materiali, che bilanciano rigidezza e stabilità alle alte temperature senza compromettere l'aderenza in condizioni invernali. Questa versatilità è possibile grazie a un mix innovativo di polimeri e resine naturali, che mantengono la mobilità a basse temperature e la rigidezza al caldo.

Il processo di sviluppo del Cinturato All Season SF3 ha beneficiato in modo significativo dall'uso della modellazione virtuale, che ha permesso di ottimizzare sia le mescole che il disegno del battistrada in modo sinergico. Questo approccio ha portato a una distribuzione omogenea dello stress sul pneumatico, migliorando usura, rumorosità e resistenza al rotolamento, con benefici diretti su chilometraggio, comfort di marcia, consumi di carburante e emissioni.

Disponibile da aprile 2024, il Cinturato All Season SF3 coprirà una gamma di misure dai 16 ai 20 pollici, inclusa una selezione con marcatura Elect per veicoli BEV e PHEV. Per i SUV, Pirelli continuerà a offrire la gamma Scorpion, garantendo soluzioni specifiche per ogni esigenza. Con il Cinturato All Season SF3, Pirelli riafferma il proprio impegno nell'innovazione e nella sicurezza, offrendo un prodotto che risponde alle esigenze degli automobilisti moderni.