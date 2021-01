Porsche festeggia i 25 anni della Boxster con un edizione speciale

Porsche festeggia il 25° anniversario della gamma di roadster presentando un modello speciale realizzato per l’occasione, la Boxster 25 Anni. La nuova vettura ha una produzione limitata a 1.250 esemplari a livello mondiale e si basa sul modello GTS 4.0, alimentato da un motore boxer a sei cilindri da 4 litri con potenza di 294 kW (400 CV). L’auto riprende molti dei tratti stilistici del prototipo della Boxster che nel 1993, al Salone dell’Auto di Detroit, preannunciò il grande successo della biposto open-top. La versione di produzione del modello venne poi presentata nel 1996 con pochissime modifiche estetiche rispetto alla concept car ed è ora giunta alla sua quarta generazione, con oltre 357.000 unità prodotte fino ad ora.



Una delle caratteristiche che più colpiscono del modello speciale è la reinterpretazione del colore Neodimio, un marrone dai riflessi cangianti simile al rame, che già nel 1993 faceva da insolito contrasto alla tinta base Argento GT Metallizzato del pionieristico prototipo in mostra a Detroit. Nell’edizione speciale viene utilizzato per il sotto-paraurti anteriore, le prese d’aria laterali a lamella singola, le scritte e i cerchi in lega bi-tono da 20 pollici. Porsche propone la Boxster 25 Anni nella tonalità Argento GT Metallizzato, sebbene siano disponibili anche i colori Nero Jet Metallizzato e Bianco Carrara Metallizzato. Un altro elemento d'impatto si può trovare sul tappo del serbatoio, impreziosito dalla scritta "Porsche" che contraddistingue la gamma Exclusive Design. La scritta è realizzata in alluminio, così come i tubi di scappamento con finitura lucida del sistema di scarico sportivo, mentre il bordo del parabrezza è rifinito in nero a contrasto.



In linea con lo stile dell'originale storico, il modello speciale abbina interni in pelle bordeaux a una capote in tessuto rosso, che riporta in rilievo la scritta “Boxster 25”. Entrambi sono disponibili anche in nero. Fra gli elementi inclusi nell'estesa dotazione di serie del nuovo modello figurano il pacchetto di allestimenti interni in alluminio, sedili sportivi regolabili elettricamente a 14 vie, profili del battitacco con la scritta "Boxster 25" e il volante sportivo GT multifunzione in pelle riscaldato.



Il propulsore dell’edizione celebrativa garantisce un’esperienza di guida emozionante: il motore piatto a sei cilindri da 4 litri della 718 Boxster GTS 4.0 viene utilizzato in una versione più prestazionale anche sul modello da puristi 718 Spyder. Grazie alla sua reattività immediata, a un’erogazione di potenza eccezionale e al rombo pieno, la potente unità ad aspirazione naturale da 294 kW (400 CV) offre a chi la guida un’esperienza di particolare intensità. Porsche propone la Boxster 25 Anni con un cambio manuale a sei rapporti e con cambio a doppia frizione Porsche (PDK) a sette velocità. Il modello in edizione speciale raggiunge una velocità massima di 293 km/h e, nella versione con cambio PDK e pacchetto Sport Chrono di serie, accelera da zero a 100 km/h in quattro secondi. Fra le altre dotazioni standard sono incluse le sospensioni sportive con sistema di regolazione elettronica PASM degli ammortizzatori, più basse di 10 millimetri, e il sistema di ripartizione della coppia Porsche Torque Vectoring (PTV) con differenziale meccanico autobloccante. Insieme, questi elementi consentono di abbinare un elevato comfort di guida a una maneggevolezza sportiva e dinamica.



La nuova Boxster 25 Anni può essere già ordinata e sarà disponibile nelle concessionarie a partire da aprile 2021.