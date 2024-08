Porsche svela la 911 Turbo 50 Anni: una celebrazione di stile e prestazioni alla Monterey Car Week

Alla Monterey Car Week, uno degli eventi automobilistici più prestigiosi al mondo, Porsche ha svelato un modello davvero speciale: la 911 Turbo 50 Anni.

Questo veicolo commemorativo, prodotto in soli 1.974 esemplari per ricordare l'anno del debutto della prima 911 Turbo, rappresenta il culmine di 50 anni di innovazione, prestazioni e design iconico.

Basata sulla già eccezionale 911 Turbo S introdotta nel 2019, la 911 Turbo 50 Anni è un tributo all'eredità di una delle auto sportive più iconiche della storia. Il design esterno richiama i modelli storici con tocchi moderni che conferiscono al veicolo un'eleganza senza tempo. La livrea, con il colore esclusivo Turbonite, è un richiamo alla Porsche 911 RSR Turbo del 1973, mentre dettagli in Grigio Antracite aggiungono un ulteriore tocco di classe.

All'interno, l'atmosfera degli anni '70 è ricreata grazie all'iconico tartan McKenzie, utilizzato per i sedili e i pannelli delle portiere, con ulteriori accenti cromatici in Turbonite che differenziano questa edizione dalle altre. Elementi esclusivi come il logo Turbo 50 illuminato sui battitacco, una targhetta celebrativa e un orologio analogico Porsche Design Subsecond rendono ogni dettaglio unico.

La versione celebrativa non è solo un'opera d'arte, ma anche un capolavoro tecnico. Con un motore boxer da 3,7 litri e 650 CV, la 911 Turbo 50 Anni è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi. Le prestazioni sono ulteriormente migliorate grazie al sistema di trazione integrale attiva e alle sospensioni sportive con sistema PASM.

Porsche offre anche un pacchetto opzionale Heritage Design che aggiunge ulteriori dettagli storici, tra cui un'esclusiva verniciatura in verde Aventurine e loghi in Oro. Questo pacchetto arricchisce il design della vettura con elementi ispirati alle 911 Turbo degli anni '70, rendendola un oggetto del desiderio per gli appassionati.

Non solo la vettura, ma anche un esclusivo cronografo 911 Turbo 50 Anni è stato realizzato da Porsche Design Timepieces, disponibile solo per i possessori di questa edizione limitata. Il cronografo, in linea con l'estetica dell'auto, è un capolavoro di precisione e design, realizzato in soli 1.974 esemplari.

Con un prezzo di partenza di 283.096 euro, la 911 Turbo 50 Anni è già disponibile per l'ordine, con le prime consegne previste per l'autunno del 2024. Questo modello celebrativo rappresenta non solo un omaggio alla storia, ma anche un'esperienza di guida senza pari, racchiusa in una delle vetture più iconiche di sempre. Per gli appassionati, la 911 Turbo 50 Anni è già esposta nella mostra speciale “Beyond Performance - 50 anni di Porsche Turbo” al Museo Porsche di Stoccarda-Zuffenhausen.