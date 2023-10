Prende il via il winter tour di smart #1

smart incontra i suoi fan con un winter tour che prenderà il via il 4 e 5 novembre

Si parte da Napoli per poi toccare altre sei località italiane: Pescara, Rimini, Firenze, Milano, Torino, fin nel cuore delle Dolomiti con l’ultima tappa di Cortina D’Ampezzo, in programma il 16 e 17 dicembre. Un roadshow che permetterà salire a bordo e provare il primo ‘smart utility vehicle’ della nuova generazione smart. #1 reinterpreta, infatti, quella rivoluzionaria formula di successo che da sempre contraddistingue il brand e la ripropone in un formato più grande, sportivo, ma sempre smart. smart #1 è disponibile in tre allestimenti: Pro+, Premium e BRABUS e tutte le versioni sono ordinabili e in già consegna da alcune settimane con prezzi certi e tempi di consegna trasparenti, anche con offerta di noleggio a lungo termine smart mobility RENT (es.: per salire a bordo di pro+ per 48 mesi/60 mila km: 5.000 euro di anticipo e 48 canoni da 579 euro IVA incl).

Inoltre, a tutti i clienti che acquistano #1 entro il 30 ottobre 2023, smart offre 500 euro di ricariche pubbliche con smart charge@street. La performance di smart #1 è assicurata da una potenza ben di 200 kW (272 CV), Grazie ad una batteria da 66 kWh, offre un’autonomia fino a 440 km WLTP, ricarica ultrarapida fino a 150 kW in DC e fast 22 kW in AC. Con #1, smart e BRABUS scrive un capitolo completamente nuovo di una storica e consolidata partnership, elevandola ad un livello superiore. smart #1 BRABUS segna una pietra miliare dell'integrazione nativa dell'esclusivo tocco BRABUS nella gamma di prodotti smart. Oltre al look, anche le prestazioni di smart #1 BRABUS si elevano, con una decisa virata verso la sportività. La potenza sale a 315 kW (428); la coppia da 343 a 543 Nm, passando dalla trazione posteriore alla trazione integrale. Questo offre un'esperienza di guida ancora più emozionante che, grazie anche alla modalità di guida BRABUS, sprigiona tutto potenziale della vettura, per soddisfare anche i drivers più esigenti.