Venerdì, 13 marzo 2020 - 14:34:00 PSA ha scelto un partner in ciascun paese europeo per la ricarica elettrica Groupe PSA ha scelto un partner in ciascun paese europeo per l’installazione dei terminali di ricarica elettrica

Guarda la gallery «Una delle grandi priorità di Groupe PSA è offrire un’esperienza unificata senza ostacoli a tutti i nostri clienti B2B e B2C interessati ai veicoli elettrici o ibridi ricaricabili», dichiara Alexandre Guignard, Direttore della Business Unit «Low Emission Vehicles» di Groupe PSA. «Grazie a questi partenariati, i nostri clienti potranno accedere a un servizio dedicato per l’acquisto e l’installazione dei loro terminali di ricarica, nonché le relative formalità amministrative e richieste di sovvenzioni.» Groupe PSA e i suoi partner consigliati propongono le seguenti soluzioni complete: soluzioni di ricarica autorizzate da PSA disponibili come accessori;

un punto di contatto unico per tutti i clienti di Groupe PSA;

la possibilità per i clienti di effettuare una revisione on-line al fine di confermare la fattibilità dell’installazione;

l’installazione di terminali di ricarica da parte di esperti qualificati;

un call centre e un servizio assistenza. I nostri partner per la fornitura di soluzioni di ricarica e l’installazione dei terminali di ricarica nelle filiali europee sono: EVBox, Delta Electronics, Enel X, Pod Point, Juice Technology. Partner di installazione: Germania: inno2grid;

Austria: Alpiq;

Belgio e Lussemburgo: ZEBorne;

Spagna: ETRA SPAIN;

Portogallo: EYSSA-TESIS, una società del gruppo ETRA;

Francia: ZEBorne, la cui offerta comprende i servizi di accesso alla rete forniti dal distributore francese Enedis;

Italia: ENEL X;

Paesi Bassi: ENGIE ;

Polonia: Elocity;

Regno Unito: Pod Point.