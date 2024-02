Qualità, prezzo e reputazione del Brand Guidano la Scelta dell’auto

Gli italiani scelgono auto basandosi su qualità, offerte finanziarie e reputazione del brand. Circa il 30% considera l'acquisto online senza la necessità di visitare una concessionaria.

La recente indagine di Areté su "Quanto è importante il valore del brand nella scelta dell'auto?" rivela che la reputazione del brand guida le scelte di acquisto degli italiani. Nove su dieci acquirenti considerano cruciale il prestigio del marchio, influenzando la decisione d'acquisto. L'indagine è stata condotta a gennaio per analizzare le motivazioni dei consumatori nell'acquistare un'auto nuova.

Il 73% dei partecipanti considera fondamentali l'offerta finanziaria e la qualità del prodotto nella scelta dell'auto, evidenziando il peso delle ragioni economiche e della qualità complessiva. Per l'80%, il servizio post-vendita è cruciale, richiedendo efficienza e velocità. Quattro valori chiave che generano fiducia in un brand sono: qualità del prodotto (30%), affidabilità (23%), durata nel tempo (22%) e rapporto qualità-prezzo (19%).

L'evoluzione delle preferenze nel settore automobilistico è evidente: 3 intervistati su 10 sono disposti a comprare un'auto online, rinunciando alla tradizionale visita in concessionaria. Questa tendenza, interessante soprattutto per il fatto che non dipende dall'età, suggerisce un cambiamento generale nella domanda di auto e nell'approccio al processo d'acquisto.

“La nostra nuova instant survey”, sottolinea Massimo Ghenzer - Presidente di Areté, “fa emergere principalmente due dati: la reputazione dei brand automobilistici resta centrale nelle scelte di acquisto da parte degli italiani, nonostante solo la metà dei concessionari comunichi adeguatamente al cliente i valori del marchio; è in significativo aumento la disponibilità dei consumatori, che già oggi nella quotidianità effettuano online il 40% dei propri acquisti, a valutare un processo di compravendita del bene auto interamente digitale. Due elementi, questi, che dovrebbero spingere le Case automobilistiche a ridefinire le proprie strategie per farsi trovare pronti alle sfide del prossimo futuro in un mercato in cui i player cinesi avranno un ruolo sempre più significativo. Ogni marchio ha dei valori distintivi che, se ben rappresentati, possono attrarre il consumatore e fare la differenza”.