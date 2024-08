Ram brilla a Expointer 2024 con i nuovi Rampage Rebel Ignition e 2500 Rodeo

La 47ª edizione di Expointer, la più grande fiera di esposizione di animali in America Latina, è il palcoscenico perfetto per Ram, che quest'anno presenta i suoi modelli più ambiti nel mondo dell'agrobusiness.

Dal 24 agosto al 1 settembre, al Parque de Exposições Assis Brasil di Esteio (RS), i visitatori avranno l'opportunità di esplorare da vicino l'incomparabile potenza e il lusso dei pickup Ram, con un'attenzione particolare ai nuovi modelli Rampage Rebel Ignition e 2500 Rodeo Edition.

In un anno già segnato dal successo in Brasile, Ram celebra il primo anniversario del suo innovativo Rampage, il primo pickup sviluppato e prodotto nel paese. La nuova edizione limitata Rebel Ignition, presentata in occasione di questo traguardo, cattura l'essenza del marchio con un design audace e prestazioni superiori. Questa versione esclusiva, insieme alle altre varianti del Rampage, come Laramie e R/T, promette di essere uno dei punti di attrazione principali per gli appassionati di pickup.

Non meno importante è la Ram 2500 Rodeo Edition, un modello unico creato per commemorare i 77 anni dal primo rodeo in Brasile. Questo pickup non solo rappresenta il massimo della tecnologia e del comfort, ma è anche progettato per il lavoro duro e l'avventura. Un elemento distintivo della 2500 Rodeo Edition è il sedile extra che consente di trasportare fino a sei persone, rendendola la scelta ideale per chi cerca versatilità e spazio.

Inoltre, i visitatori potranno ammirare il Rampage Rebel in una configurazione speciale che include una Yamaha Tracer 900 GT nel vano di carico. Questa collaborazione tra Ram e Yamaha Racing Brasil evidenzia il legame comune tra i due marchi, entrambi dediti alla sportività e alla competizione di alto livello. L'esposizione sottolinea la robustezza e la praticità del Rampage come supporto nelle principali competizioni motociclistiche del paese.

Oltre ai veicoli, lo stand Ram all'Expointer offre un'esperienza immersiva con il Ram Store, dove sarà possibile acquistare una vasta gamma di articoli lifestyle del marchio, dai classici capi d'abbigliamento in pelle a accessori esclusivi.

Tra i modelli in esposizione, spicca anche il potente 3500 Longhorn, equipaggiato con il motore turbo diesel Cummins® da 377 CV, e il versatile 1500, che continua a impressionare con la sua combinazione di forza, tecnologia e lusso.

L'impegno di Ram verso il settore agroalimentare è ulteriormente evidenziato dalla sua partecipazione alla finale del “Golden Free”, un prestigioso torneo di equitazione esclusivo del Cavallo Creolo. Ram sarà presente all'Arena do Cavalo Crioulo, sostenendo questo evento che si svolge all'interno del Parco Esposizioni Assis Brasil, con premi destinati ai vincitori del torneo.

Ram conferma così la sua posizione di leader nel mercato dei pickup premium, dimostrando ancora una volta la sua perfetta integrazione con il mondo dell'agrobusiness e la cultura brasiliana.