Renault 4 E-Tech Electric: la rivoluzione compatta a zero emissioni ora ordinabile in Italia

Renault 4 E-Tech Electric segna il ritorno di un’icona in una veste moderna, pensata per chi cerca una compatta elettrica versatile e connessa.

Il design rétro-futuristico richiama il carattere avventuroso del modello originale, con linee essenziali e dettagli innovativi che la rendono unica nel panorama delle city car elettriche. La modularità degli spazi è un punto di forza, con una lunghezza di carico di 2,20 metri e un bagagliaio da 420 litri che assicura massima praticità. Il portellone posteriore, progettato per un accesso facilitato, ha una soglia di carico tra le più basse della categoria, rendendola ideale per ogni tipo di utilizzo. La presenza dell’Extended Grip e la capacità di traino di 750 kg la trasformano in una crossover urbana pronta a ogni sfida.

La tecnologia è un elemento centrale della Renault 4 E-Tech Electric, dotata di un sistema multimediale avanzato OpenR Link con Google integrato. Con oltre 50 applicazioni disponibili, servizi connessi e Reno, l’avatar ufficiale di Renault potenziato da ChatGPT, l’esperienza di guida diventa più intuitiva e coinvolgente. Gli avanzati sistemi di assistenza alla guida migliorano la sicurezza, rendendola una delle vetture più complete del segmento.

Prelazione per i clienti R4 R Pass e apertura ordini dal 12 marzo

I clienti che hanno acquistato R4 R Pass avranno un’esclusiva finestra di prelazione dall’4 all’11 marzo per essere tra i primi a ordinare Renault 4 E-Tech Electric. Gli ordini per il pubblico generale apriranno il 12 marzo, con consegne previste nel corso dell’anno.

Due motorizzazioni per ogni esigenza: prestazioni ed efficienza a partire da 29.900 euro

Renault 4 E-Tech Electric offre due configurazioni per adattarsi a diverse esigenze. La versione Urban Range, con un motore elettrico da 90 kW (120 CV) e una batteria da 40 kWh, garantisce un’autonomia fino a 308 km e un prezzo di partenza di 29.900 euro. La variante Comfort Range, più potente, monta un motore da 110 kW (150 CV) e una batteria da 52 kWh, assicurando fino a 408 km di autonomia nel ciclo WLTP e un prezzo base di 32.900 euro.

Il caricabatterie bidirezionale AC 11 kW consente di sfruttare la funzione Power to Object (V2L), trasformando l’auto in una fonte di energia per dispositivi esterni. La ricarica in corrente alternata dal 15 all’80% richiede poco più di tre ore per la versione Comfort Range e meno di due ore e mezza per la Urban Range. In ricarica rapida, il modello da 52 kWh è equipaggiato con un caricabatterie DC 100 kW, mentre quello da 40 kWh si ferma a 80 kW, garantendo in entrambi i casi una ricarica dal 15 all’80% in circa 30 minuti.

Personalizzazione e innovazione: Renault 4 E-Tech Electric si distingue per stile e praticità

Renault 4 E-Tech Electric offre un’ampia gamma di accessori, molti dei quali realizzati con la stampa 3D nella Refactory di Flins. Tra gli elementi distintivi figurano la leva del cambio e-pop shifter, organizer interni e vani portaoggetti con design esclusivi NumbR4, Br4celet e FloweR4. Tra gli accessori più originali spicca il cestino in vimini intrecciato, perfetto per il trasporto del pane o altri piccoli oggetti.

Per gli esterni, i clienti potranno personalizzare il tetto, il cofano e i parafanghi con grafiche esclusive come Fl4sh, che esalta la sportività con tinte giallo e blu celeste, oppure NumbeR4, con eleganti combinazioni argento e rame. Il modello sarà disponibile anche nella versione Plein SudTM con tetto apribile elettrico in tela, che offre un’apertura ampia senza compromettere l’abitabilità.

Manutenzione connessa e produzione sostenibile: un’auto al passo coi tempi

Renault 4 E-Tech Electric introduce un innovativo sistema di manutenzione connessa che permette ai clienti di monitorare lo stato del veicolo in tempo reale tramite l’app My Renault. Notifiche personalizzate segnalano la necessità di interventi di manutenzione o la sostituzione di componenti soggetti a usura, semplificando la gestione dell’auto.

La produzione avviene nello stabilimento Ampere di Maubeuge, con il marchio Origine France Garantie. Renault punta su una filiera corta e sostenibile, con fornitori situati entro un raggio di 300 km dal centro ElectriCity. Questo approccio consente di ridurre l’impronta ecologica e garantire elevati standard qualitativi.

Renault 4 E-Tech Electric è pronta a diventare un riferimento tra le city car elettriche, coniugando tradizione e innovazione in un’auto compatta, leggera e accessibile. Un modello destinato a rivoluzionare la mobilità urbana con il suo stile inconfondibile e soluzioni all’avanguardia.