Renault Avvia "auto del futuro funzionale" per l'inclusione sociale

In un'era in cui la mobilità è diventata cruciale per l'accesso e il mantenimento dell'occupazione, il Gruppo Renault ha fatto un passo avanti significativo per affrontare questa sfida sociale.

Con il lancio dell'iniziativa "Les voitures de future fonction" attraverso il programma CareMakers, Renault si impegna a ridurre le disuguaglianze legate alla mobilità e a favorire l'inclusione sociale. Questo programma mira a offrire soluzioni di trasporto accessibili a coloro che ne hanno più bisogno, specialmente a chi cerca lavoro o si trova in una condizione di fragilità finanziaria.

Secondo Cléa Martinet, Direttrice Sviluppo Sostenibile del Gruppo Renault, questa iniziativa è una novità assoluta in Francia e si basa su un'impegnativa offerta di noleggio a lungo termine o con opzione d'acquisto di veicoli, permettendo ai beneficiari di iniziare a pagare solo dopo aver ottenuto la certezza del posto di lavoro. Questa strategia non solo facilita l'accesso al mondo del lavoro ma contribuisce anche a stabilire un ciclo virtuoso di indipendenza e autonomia per le persone in difficoltà.

Il programma CareMakers, lanciato nel 2012, è l'espressione dell'impegno del Gruppo Renault nella mobilità solidale, offrendo varie soluzioni di noleggio di veicoli nuovi e usati per chi non può avvalersi di tradizionali soluzioni di finanziamento. La collaborazione con un ecosistema di partner impegnati, tra cui enti sociali, istituti finanziari specializzati e organizzazioni dedicate alla mobilità inclusiva, è fondamentale per il successo di questa iniziativa.

Un elemento chiave di questa strategia è la rete di officine del Gruppo, che si estende su tutto il territorio nazionale, offrendo manutenzione e riparazione a prezzi calmierati. Questo approccio non solo rende la mobilità più accessibile ma garantisce anche la sostenibilità e l'affidabilità dei veicoli proposti.

I risultati parlano chiaro: il 94% dei beneficiari di CareMakers ritiene che il veicolo ottenuto tramite il programma abbia contribuito significativamente alla ricerca o al mantenimento del posto di lavoro. Inoltre, l'età media dei veicoli si è notevolmente ridotta, diminuendo le preoccupazioni legate a guasti, spese impreviste per le riparazioni e rischi di incidenti. Questi dati sottolineano l'importanza della mobilità come leva per l'inclusione sociale e l'indipendenza economica.

Per partecipare al programma "Les voitures de future fonction", i candidati devono soddisfare specifici criteri di reddito e avere un'esigenza di mobilità legata a un progetto professionale. Le domande possono essere presentate tramite il sito web di CareMakers, che fornisce tutte le informazioni necessarie per accedere alle varie offerte, comprese quelle di acquisto o noleggio di veicoli nuovi o usati.

In conclusione, il Gruppo Renault, con l'iniziativa "Les voitures de future fonction" e il programma CareMakers, sta facendo la differenza nella vita di molte persone, offrendo soluzioni concrete per superare le barriere alla mobilità e promuovere l'inclusione sociale. Questa strategia non solo riflette l'impegno del Gruppo verso una società più equa e inclusiva ma stabilisce anche un modello di responsabilità sociale d'impresa che altre aziende possono aspirare a seguire.