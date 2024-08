Renault e Viva! Festival: un connubio di valori per un futuro elettrico

Renault Italia rinnova la sua collaborazione con il celebre Viva! Festival di Puglia, un legame consolidato dalla condivisione di valori comuni.

Questo connubio si fonda su un universo valoriale condiviso che abbraccia la passione per la musica, l'arte e l'innovazione tecnologica. La musica, con la sua capacità di evocare emozioni e ricordi, è una forma di comunicazione universale che connette animi e persone, raccontando storie e identità.

Allo stesso modo, Renault si pone l'obiettivo di connettere esseri umani e non solo luoghi, trasmettendo sensazioni inedite e migliorando la qualità della vita attraverso i suoi prodotti e servizi. Questa filosofia si riflette nella partnership con Viva! Festival, un evento che crea connessioni intense e vibranti nel territorio pugliese attraverso la musica.

Renault e l' a rte: l a ollaborazione con Ray Oranges per la R5 E-Tech Electric

Renault ha sempre mantenuto un legame profondo con il mondo dell'arte, come dimostra la Collezione d'Arte Renault iniziata nel 1967 da Pierre Dreyfus. In occasione dell'ottava edizione del Viva! Festival, Renault ha collaborato con l'artista visivo italiano Ray Oranges, che ha ridefinito lo skyline del borgo di Locorotondo. Il progetto, ideato e coordinato dall'agenzia Creativa LePub Italy, ha sfumato i confini tra arte, spazio e design.

Il processo creativo per gli artwork è partito dalla relazione geometrica tra il nuovo logo Nouvel’R e quello della Renault 5 E-tech Electric, madrina della kermesse musicale. Ray Oranges ha esplorato le potenzialità della forma, creando composizioni geometriche che catturano una bellezza senza tempo. Il primo artwork è uno studio della forma del logo Nouvel’R, mentre il secondo utilizza una palette di colori vibranti ispirata alla R5 E-tech Electric, creando un ambiente lineare sospeso nell'aria.

Video m apping s how: a rte in m ovimento per il Viva! Festival

Per ampliare il linguaggio visivo degli artwork, è stato realizzato un video mapping show per il Viva! Festival. L'arte in movimento di Ray Oranges per Renault si è trasformata in uno spettacolo visivo che si fonde con la musica, creando un universo in cui l'uomo e l'ambiente circostante sono connessi in un fluido scambio di energia.

Tradizione e i nnovazione: u n i ncontro a rmonioso

Le creazioni di Ray Oranges rappresentano una sintesi perfetta di arte, tecnologia e architettura, in cui innovazione e tradizione si incontrano per creare un'esperienza visiva e sensoriale unica. Anche il Viva! Festival si basa su un solido legame con le sue radici e la storia del territorio, innovando costantemente con una programmazione contemporanea che mescola antico e moderno, avanguardia e tradizione.

Renault trova la propria essenza nelle sue radici, ispirandosi a recuperare lo spirito dei tempi gloriosi per proiettare nel futuro alcune delle sue icone senza tempo. Questo spirito si riflette nella rinascita della leggendaria Renault 5, ora in versione 100% elettrica, un'auto che ha segnato un'epoca ma che incarna il presente e il futuro, con l'obiettivo di democratizzare la mobilità elettrica in Europa.

Un Impegno c ontinuativo per il f uturo

"Siamo felici di essere, per il terzo anno consecutivo, al fianco di uno dei più prestigiosi eventi musicali italiani, in questo luogo incantato che è Locorotondo," ha dichiarato Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato di Renault Italia. "Rafforziamo la nostra condivisione di valori e obiettivi con Viva! Festival: creare connessioni umane grazie all'energia aggregatrice della musica e dell'arte o grazie alle automobili, e continuare a innovare capitalizzando sul nostro passato."

Grazie all'arte di Ray Oranges, Renault ha regalato al pubblico del Festival un'esperienza visiva e sensoriale straordinaria. L'arte, come la musica, è un mezzo di comunicazione potente che esplora il linguaggio delle emozioni in tutte le sue sfumature, dando forma a idee, sogni e bellezza. "Quando riusciamo a regalare tutto questo, ritroviamo il senso profondo e i valori che ci distinguono come brand," ha concluso Fusilli.